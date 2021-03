El río sonaba, así que agua llevaba. Sara Carbonero e Iker Casillas se separan. Muchas publicaciones y programas lo habían insinuado, dejado ver, deslizado en los últimos meses, aunque el respeto a la pareja, muy querida en todos los círculos (periodísticos, deportivos, sociales), había contenido una noticia bomba en el mundo del cuore patrio. Hasta ahora, cuando “Lecturas” ha elevado la ruptura del matrimonio a noticia al llevarla en su portada del quiosco rosa de esta semana. “Sara e Iker se separan” titulan junto a una foto de ambos, sonrientes y guapos, se entiende que es de cuando les iban mejor las cosas. Al parecer ya han dado la noticia a sus familiares y amigos. Cuentan que la relación de ambos es estupenda, pero se gastó el amor en una pareja que era un poco patrimonio de todos los españoles desde que el portero espetó aquel beso en directo a la periodista en plena celebración del Mundial de Sudáfrica en 2010. Una pena.

Bomba la que soltaron también Enrique de Inglaterra y Meghan Markle en su sonada entrevista con Oprah Winfrey y que desmenuzan todas las revistas. “Les dije que no quería seguir viviendo y no me ayudaron”, destacan en “Lecturas”, donde también dan una mala noticia para unos ex: Kiko Matamoros y Makoke. Desunidos en el amor, una deuda millonaria de ambos los une, ya que podrían acabar en la cárcel.

“Hola” se entrega a los Duques de Sussex y a la que llaman una “entrevista para la historia”. Ambos aparecen en portada sentados en el jardín del plató californiano donde hablaron con Oprah, una imagen en la que Meghan luce y resalta su embarazo. La pareja no ha tenido piedad con la familia de él, que no es nueva en estas lides de los escándalos caseros y a buen seguro que los Windsor se las arreglarán para salir airosos de su enésima crisis. El patrón es similar al episodio que protagonizó otra célebre pareja rebelde de la Casa: la de Eduardo VIII y Wallis Simpson. Todo el mundo sabe cómo evolucionó y cómo acabó. La revista también repasa los modelos lucidos en una atípica gala de los premios Goya y se va a Italia a entrevistar a Alice Campelo y Álvaro Morata.

“Mi hijo me hace esto por dinero”, sostiene Isabel Pantoja en “Semana”, algo harta y cansada, a la par que triste, de los ataques constantes y sin piedad de Kiko/Paquirrín Rivera en revistas y platós de televisión. Hay en portada un recuerdo para Álex Casademunt, el cantante fallecido en accidente de tráfico. Y reseña para los Sussex.

“Diez Minutos” habla del “nuevo disgusto” de José Ortega Cano, cuyo hijo José Fernando tiene que declarar ante el juez en abril por saltarse una orden de alejamiento. Esto podría conllevar que se retrase su puesta en libertad. El cantante Omar Montes tiene novia y “Diez Minutos” le pone cara. Además, enseñan todos los modelos de los Goya. No falta Kiko Rivera, en su línea: “Mi madre es ruin y rastrera”.