“Marlon” cuaja un año para soñar

“¿Quién nos iba a decir a nosotros, tres jóvenes que empezamos a tocar en un pueblín asturiano, que íbamos a jugar en la misma liga que todos los artistas top premiados este año Estamos en una nube, este premio es un tremendo espaldarazo de moral”. El que habla es Adrián Roma, cantante de “Marlon” y cómplice artístico de Juanín Fernández y Jorge Diéguez, los dos tercios restantes de un grupo que cierra con el premio “Odeón” un año para enmarcar, incluso pese a los planes que se frustraron por culpa de la pandemia.

Debido, precisamente, a las restricciones anticovid, la gala de entrega de los “Odeón” no se pudo organizar en formato presencial. En esta edición no hubo alfombra roja ni ametrallado de flashes en el photocall. “¡Qué rabia! El año pasado habíamos ido como invitados y este, que además de estar nominados ganamos, no hubo gala debido al covid. Supimos del premio por teléfono, nos citaron en una oficina para darnos el galardón y grabar un vídeo de agradecimiento y luego se emitió todo por internet. Superfrío. En fin, esperamos resarcirnos en próximas ediciones”, relata el cantante de Marlon con resignación. Lo que no perdonaron los miembros de la banda fue la celebración del premio: “Fuimos a comer a una parrilla. ¡Qué menos teniendo tan buen motivo!”.

La declaración del estado de alarma hace año un año chafó la gira que “Marlon” tenía cerrada y que iba a llevar al grupo por toda España. Aun así, salvaron alguna actuación el pasado verano, lanzaron canciones por internet que cosecharon grandes éxitos de público y crítica –su tema “Tequila y candela” fue disco de oro–, cerraron 2020 batiendo el récord de conciertos de la sala madrileña Riviera, sacaron un nuevo single este pasado mes de febrero –“Uñas y dientes”– que funciona de cine y anuncian próximo sencillo en abril y EP a continuación. “Queremos pensar que recogemos los frutos de la constancia”, apunta Adrián Roma, que anuncia un verano “movidito”: treinta conciertos ya cerrados (al menos dos de ellos en Asturias: Metrópoli y Boombastic Festival) y la previsión de que será alguno más ahora que el premio “Odeón” les ha puesto en el candelero.

El grupo asturiano “Marlon” se ha alzado con el premio “Odeón”, que concede la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (Agedi), en la categoría de artista revelación rock. Los “Odeón”, que aspiran a convertirse en los “Goya” de la música, repartieron este año 21 trofeos, que fueron a parar a manos tan ilustres o de moda como Raphael, David Bisbal, Bunbury, Pablo Alborán, Leiva, C. Tangana y Dua Lipa. El también asturiano Rodrigo Cuevas estuvo nominado en la categoría de artista revelación alternativo, en la que se impuso la banda madrileña “La La Love You”.

