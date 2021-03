La separación de Iker Casillas y Sara Carbonero no iba a quedarse ahí: en la noticia y punto. Había meses que se hablaba de ello y una vez que se ha dado a conocer y confirmado, los ríos de tinta han comenzado a fluir. “Semana” sale esta semana (valga la redundancia) al quiosco rosa con toda su artillería: el portero tiene novia. No solo lo cuenta, sino que lleva una foto de la chica a portada. Se llama Sara como la exmujer (o aún mujer) de Iker, es cantante, andaluza de Córdoba, vive en Málaga y el parecido físico con Carbonero es incuestionable. Por lo visto los presentó Alejandro Sanz y este pasado fin de semana estuvieron juntos por el sur de España. La portada de “Semana” no da puntada sin hilo, pues junto a la foto del portero y Sara salen Eva González y Cayetano Rivera. La primera, como todo el mundo sabe, fue novia y mucho tiempo (con sus idas y venidas) de Iker. Pues bien, la modelo y el torero aparecen muy divertidos haciendo piruetas en la nieve. Son para la revista “las fotos más esperadas” de la pareja, que también han tenido sus problemillas. Además, cuentan que la hija de Mila Ximénez, que vive en el extranjero, ha vuelto a España para estar con su madre, que se cura de un cáncer.

“Hola” se centra también en los “Carbonillas” -apelativo cariñoso para hablar en su día de la pareja-, en este caso en Sara. La revista se posiciona con ella: “Sara no pudo más”. Así lo espeta. En letras bien grandes junto a una foto de la periodista. “Hola” trató hasta el final de negar la realidad, esto es, la separación, pero ahora lo admite y la documenta con todo tipo de detalles. En las Antípodas, Australia, hay otra pareja centro también de comentarios por una posible crisis. Elsa Pataky lo ha venido negando y ahora en un reportaje cuenta que Chris Hemsworth es el hombre de su vida. Habrá que estar atentos. Hace un año que murió Carlos Falcó y la viuda del Marqués de Griñón, Esther Doña, lo recuerda y suelta algo que, como poco, choca mucho: “Carlos quería tener hijos conmigo”. Y en Gran Bretaña, los Duques de Cambridge han salido en defensa de la familia real por los ataques de los Sussex. Kate y Guillermo no se han quedado callados de las acusaciones de racismo a los Windsor por parte de Meghan y Enrique.

Tiene “Lecturas” especial fijación con Kiko/Paquirrín Rivera, quien ya no se corta: “Mi madre estaría mejor en la cárcel que en Cantora”. El chico sigue a lo suyo. La revista desvela que Olga, la mujer de Antonio David Flores, ex de Rociíto Carrasco, se va a “Supervivientes”. Y mete también baza en la separación de Casillas y Carbonero contando la “nueva vida” de ella.

En “Diez Minutos” le colocan un nuevo novio a Lara Álvarez. La asturiana de Gijón se prepara ya para lidiar con los famosos en la isla caribeña de “Supervivientes” y en uno de estos ensayos y promociones ha conocido a un monitor de surf con el que, según la revista, corteja. Ni rastro del artista andaluz que hasta ahora era su último novio oficial. En portada también aparece Kiko Rivera, empeñado en encontrar nuevo padre, porque duda de que el suyo sea el malogrado torero Paquirri. La revista asegura que quiere hacerse las pruebas para ver si es hijo de un conocido doctor. Da “Diez Minutos” también las claves de la separación más mediática de lo que va de año y cuenta, además, que el presentador Carlos Lozano está destrozado tras haber enterrado a su hermana.