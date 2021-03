Ha llegado el momento de Rocío Carrasco. Telecinco estrena la docuserie que lleva cebando en los últimos días, en la que se abre en canal para hablar de de todo lo relativo a su vida que ha callado en los últimos 20 años. Revela detalles hasta ahora desconocidos de sus primeros años como personaje popular, de su madre y del resto de su familia. Pero las declaraciones más esperadas son las relativas a Antonio David Flores, su exmarido y padre de sus hijos, al que define como un ser maquiavélico. También se espera que se refiera a su hija, Rocío Flores, con la que lleva 7 años sin hablar tras haber le propinado una brutal paliza que la llevó al hospital.

"Vamos a ver la resurrección de Rocío Carrasco", aseguraba tajante la periodista Paloma García Pelayo, en el arranque del programa de análisis que se desarrolla en directo, con Jorge Javier Vázquez como presentador. Todo comienza el 5 de agosto de hace dos años, día en el que la hija de Rocío Jurado se intentó suicidar. "He llegado a tocar fondo y me di cuenta de que así no podía seguir", comienza diciendo Rocío Carrasco.

Titulares de Rocío Carrasco

"Demasiadas veces me han dicho que soy mala madre. Me lo han dicho por la calle y en medios de comunicación y me han hecho sentirme como tal".

"Mi hija Rocío sí que piensa que soy mala madre".

"Mi hijo es especial, y por su situación se amolda. Sé que me quiere, que me ama, y eso me da tranquilidad. Pero no le dejan verme".