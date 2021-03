Las declaraciones de Rocío Carrasco en Telecinco está generando reacciones en todos los ámbitos de la sociedad. Una de las más destacadas ha sido la de Irene Montero, que publicó un hilo en su cuenta oficial de Twitter con su opinión al respecto con la etiqueta #RocioYoSiTeCreo: "Su testimonio es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo".

"Este testimonio ocupará muchas horas de televisión, pero muchas otras mujeres se verán también reflejadas. Una de cada dos mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Todas y cada una de ellas importan", aseguró la ministra de Igualdad, añadiendo en otro tuit que no existe un perfil de mujer maltratada, igual que no existe un perfil de maltratador: "Tener o no dinero, estudios, una familia que te apoya... en todas las circunstancias se puede ser víctima de violencia de género".

En tuit posteriores, Montero consideró "fundamental" arropar a una mujer que da el paso de contar su experiencia de violencia para su proceso de reparación, defendiendo también que tiene "un efecto colectivo: concienciar y protegernos de la violencia machista": "No se trata de criminalizar a los hombres sino de entender la violencia machista para erradicarla y proteger a las víctimas".

También se han producido otras reacciones en el ámbito de la política y de los medios, como las de Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, Terelu Campos, María Patiño y Alba Carrillo:

