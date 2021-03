La cantante Rosana atraviesa uno de los momentos más duros a nivel personal. La artista canaria se ha mostrado devastada al dar a conocer la pérdida de uno de sus hermanos, al que estaba muy unida, y que ha fallecido de cáncer de pulmón.

La artista lanzaroteña ha compartido la noticia en su Instagram con un emotivo mensaje que acompaña a una foto en blanco y negro de los dos hermanos. "La foto no es buena...pero mi hermano la hace buena y bonita como él!... Tengo la sensación de estar hecha de retales...como esas mantas hechas de pedacitos de tela... Hay una parte mía que hiciste tú!... Ayer te fuiste y hoy me siento descosida... Tengo un roto por el que entra frío y rabia, y un montón de cosas que sólo deseo dejar de sentir pronto, porque no son buenos remiendos...".

Hace unos meses, en octubre, Rosana compartió una foto en sus redes sociales en la que mostraba todo su apoyo a su hermano, cuando le diagnosticaron el cáncer de pulmón, rapándose el pelo. "Por ti y contigo hermano", escribió entonces.

"Te quiero, te admiro, te respeto y no me costará trabajo no olvidarte, porque siempre serás en quien soy... uno de mis retales favoritos! Hermanito... me tienes a un silbido!", se ha despedido.