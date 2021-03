El testimonio de Rocío Carrasco contra la violencia machista incendia la pantalla

La emisión, el domingo por la noche, de los dos primeros episodios de “Rocío. Contar la verdad para seguir viva” dejó en estado de shock a la millonaria audiencia del programa de Telecinco (casi 3,8 millones de espectadores, un 33.2% de share). En la docuserie, Rocío Carrasco, hija de la cantante Rocío Jurado y el boxeador Pedro Carrasco, se sentaba por primera vez frente una cámara para denunciar el infierno de maltrato continuado que vivió junto a su expareja, el mediático exguardia civil Antonio David Flores, su sufrimiento por la no-relación con sus hijos así como su intento de suicidio en agosto de 2019 con una sobredosis de pastillas.

“Sálvame” arrancó su entrega de ayer confirmando que Flores no seguirá siendo uno de sus colaboradores. Mediaset ha hecho extensiva esta medida también al resto de programas del grupo.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar y la clase política saltó al ruedo. La ministra de Igualdad, Irene Montero, abrió un hilo en Twitter en defensa de Carrasco, “una víctima de la violencia de género en cuyas palabras se pueden ver reflejadas muchas mujeres de España que no ven salida a su situación, sobre todo cuando no reciben el apoyo de la Justicia”.

La diputada socialista asturiana Adriana Lastra dijo de la “celebrity” que es “una mujer valiente, una superviviente”. El hastag #RocioYoSiTeCreo comenzó a correr como la espuma. E Iñigo Errejón, líder de Más Madrid, recordó el caso de Ana Orantes, asesinada por su marido tras una entrevista en televisión que causó una enorme conmoción social y una remodelación del Código Penal.

Puede que “Rocío. La verdad para seguir viva” también tenga mucho de barraca de feria pues su formato parecía estar así planteado, aunque revestido de una gravedad algo impostada: esa apertura al piano con la canción “Tout l’univers”, de Gjon’s Tears, representante suizo en el festival de Eurovisión; esa banda sonora elaborada a base de temas de Max Richter, como el sobrecogedor “Path 3 (7676)” de su disco “Sleep”... Todo en el marco de un heterogéneo foro de debate compuesto por figuras que nos llevaban desde “socialités” como Belén Esteban o Lydia Lozano a la periodista Ana Pardo de Vera; la seriedad de todo lo que se hablaba mezclado con la frivolidad intrínseca del medio, unido a la perversa ambigüedad moral que rodeaba el ambiente... Un “cacao maravillao” al más puro estilo Telecinco.

En cualquier caso, y más allá del discutible “show” paralelo, lo que sí ha conseguido Rocío Carrasco es conectar con el público masivo a través de su historia y poner encima de la mesa un debate público que necesita referentes a la hora de visibilizar una lucha reivindicativa que lleva años en proceso. Así, la crónica rosa ha conseguido generar conversación alrededor del machismo y la misoginia que sigue perpetuándose en nuestro sistema. En estos dos primeros capítulos, una Carrasco ora firme, ora al borde del quebranto, enumera con memoria y precisión buena parte de los insultos y amenazas que ella sufrió en carne propia, y que corresponden con los prototípicos patrones de comportamiento machista que comienzan socavando la autoestima de la mujer (“eres tonta, eres una inútil, estás gorda, estás loca”) para terminar asestando el golpe de gracia con el arma más dolorosa: “Eres mala madre”. “No quería sentir miedo, vergüenza, ser cuestionada por todo el mundo”, cuenta Carrasco, que advierte también del maltrato psicológico que han padecido sus hijos, Rocío y David.

Rota en lágrimas, ha relatado: “Cuando me devolvía a los niños en la puerta de la casa, salía a por ellos, hacía que los niños se despidieran de su padre, él me increpaba y me insultaba, aprovechaba esas tomas de contacto para insultarme y decirme que me los iba a quitar, ‘hija de puta, te van a odiar, voy a hacer que te odien’”.

El periodista Antonio Rossi afirmó en “El programa de Ana Rosa” que el padre de Rocío Flores “se agarra a la única realidad que hay, que es la judicial. Su exmujer le denunció por violencia de género y se sobreseyó el caso. No ha habido opción ni a que le abran juicio oral. Va a ir contra todo aquel que le diga o le enseñe como un maltratador”. Y la periodista Isabel Rábago anunció en “Ya es mediodía” que Flores se encontraba en Madrid para interponer una querella contra Carrasco.