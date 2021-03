Pocos días después de la emisión de los dos primeros capítulos de la docuserie “Rocío, contar la verdad para seguir viviendo”, y tras el huracán mediático sobre las declaraciones de Rocío Carrasco en las que confesaba haber sido víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su expareja –que provocaron la expulsión de Antonio David Flores de todos los programas de Mediaset–, el exmarido habla por primera vez en la revista “Diez Minutos”, donde asegura que a la hija de Rocío Jurado no le ha tocado “ni un pelo” y que la va a “denunciar y llevar a un Juzgado” por sus palabras en el documental de Telecinco.

“En una ocasión la cosa pasó a mayores. Me dio un tirón de pelo que me tiró para abajo y me dio con la cabeza en la mesa. Se me pasó por la cabeza irme o ‘me levanto y le reviento’, pero no hice ninguna de las dos cosas”, contó Rocío Carrasco ante las cámaras. El antiguo guardia civil y excolaborador de “Sálvame” niega la mayor y anuncia que emprenderá acciones legales contra la madre de sus hijos, Rocío y David. Flores explica que “está tranquilo”. “Quiero que quede claro, mi exmujer me denunció por violencia de género tanto física como psicológicamente y fui absuelto. La voy a denunciar y la voy a llevar a un Juzgado. No voy a pasar tres años encerrado en mi casa. En mi vida le he faltado al respeto ni le he tocado ni un dedo”, explica.

Por su parte, el viudo de Rocío Jurado, José Ortega Cano, afirmó que no pudo ver el programa especial porque “estaba con la tensión muy alta y en unas condiciones que no tenía ganas de nada”.

No obstante, afirmó que nunca vio a Antonio David Flores ejerciendo ningún tipo de violencia contra ella: “Yo la verdad es que no puedo hablar mal de Antonio David”.