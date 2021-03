Bodegas: “El directo llevó un palo por la pandemia, pero lo virtual no lo sustituirá”

Bodegas recuerda que “el primer show funcionó muy bien, decidimos hacer otro y cuando lo estrenamos la gente que había venido al primero decían que estaba mejor. Si se puede, haremos un tercero, pero igual hasta la jubilación ya es mucho. Eso de jubilarse va a quedar en leyenda urbana más bien dentro de unos años”.

Asegura que “el directo se ha llevado un buen varapalo por la pandemia, pero al final siempre estará la cosa de ver a alguien que has escuchado en casa antes para disfrutarlo. No creo que lo virtual lo vaya a sustituir. El directo tiene ese punto de juntarte con los colegas y pasarlo bien, que es lo que no tiene verlo en casa en internet o en tu teléfono”. Y afirma: “Hacemos televisión en ‘La Resistencia’, y radio y contenido con ‘Pantomima’. Son formatos lo suficientemente distintos como para que cada uno encuentre su espacio o público”.