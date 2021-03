No lo logró pero no decepcionó. El ovetense Gabriel Sánchez, “Gazir”, luchaba ayer por hacerse con el trono nacional de freestyle y se enfrentaba a Benet, campeón del mundo. Gazir desplegó un poder de improvisación acorde al nivel de una final seguida por miles de personas a través de retransmisiones en directo. Ibai Llanos, el conocido youtuber, que retransmitió en directo la final, no dudó en calificar de “histórica” la batalla que se vivió ayer por la tarde, en la que el asturiano compitió con el mejor gallo de la escena internacional.

El ovetense salió a por todas, con un estilo agresivo y con referencias a su lugar de origen. De pequeña estatura, a la que su rival hizo alusión en varias ocasiones llamándole “enano”, Gazir, “el niño diabólico”, como le apodó el presentador de esta “batalla de gallos”, no se arrendó en ningún momento, pese a ser consciente de lo complicado que era alzarse con la victoria.

Gazir, afincado en el concejo de Muros, disputaba su primera final de la Freestyle Máster Series y lo hacía con un punto de ventaja sobre su contrincante. Esa pequeña renta no fue suficiente. El asturiano obtuvo veinte puntos, mientras que Benet se llevó dos más, llevándose así el anillo nacional.

La batalla de gallos consiste en improvisar rapeando. Los dos aspirantes van enlazando rimas en distinto formato. Para comenzar deben ir utilizando las palabras que les propone la organización. Así en su improvisación tuvieron que incorporar conceptos como “callejón sin salida” y “oportunidades”. Lo de batalla quedó claro. Pese a hacerlo en cuatro compases, los aspirantes se lanzaron pullas y hasta insultos durante sus rapeos. Eso sí, cada vez que uno de ellos completaba un turno en el que había dicho auténticas barbaridades del otro, los dos se saludaban de forma amistosa. Saben que es parte del espectáculo.

En uno de sus turnos, el que a la postre fuera ganador atacó directamente el origen del asturiano: “Vienes de un pueblo pequeño, de un pueblo de pitufos”, en referencia a la estatura de Gazir y a su origen en el Principado. El aspirante no se cortó y le replicó que estaba orgulloso de su pueblo, de su origen y de la magia de los pitufos.

A buen seguro que Gazir seguirá intentándolo. El asturiano ha actuado ante estadios de fútbol llenos a rebosar al estilo de las grandes estrellas de rock. Estudiante de la Universidad de Oviedo, comenzó en las batallas de gallos tras descubrir la disciplina en internet. Ahora el protagonista es él.