Sonsoles, la presunta amante de Antonio David Flores señalada por Rocío Carrasco en la última emisión de su docuserie, vive en Gijón desde hace trece años, casada con un ex futbolista y con dos hijos. El programa “Ya es mediodía” logró hablar con ella por teléfono. A la pregunta de si hubo o no hubo beso con Antonio David en una discoteca donde trabajaba de camarera, como aseguraba Rocío Carrasco (dijo ver “cómo Antonio David le comía la boca a esta chica”) se rió y recordó lo que hace diez años le contó a María Patiño: “No, ya lo dijo ella”. “Una amistad, una historia de adolescentes”, dijo sobre su relación. Antonio David también desmintió que hubiera sido infiel con Sonsoles. “El programa de Ana Rosa” afirmó que Sonsoles estudió enfermería al tiempo que trabajaba como camarera y relaciones públicas en la discoteca Antique (Sevilla), donde conoció a Olga Moreno, actual esposa de Antonio David. En 2007 conoció a un ex futbolista de Gijón y cambió Dos Hermanas por la ciudad asturiana. Sonsoles dejó la puerta entreabierta a contar su versión de los hechos