“En los conciertos somos menos gente, pero hay más emoción contenida”

Aunque las letras se escribieron antes del confinamiento, “Ruidos de fondo”, el sexto y último trabajo de “Sidecars”, ha vivido toda su promoción durante la pandemia. La banda actuará mañana en Gijón en el teatro de la Laboral (19.15 horas). Juancho Conejo, guitarrista solista y voz de “Sidecars”, transmite las sensaciones peculiares de subirse a un escenario en esta época marcada por el covid: “Es la gira más extraña de nuestra vida, no solo por los aforos, distancias y mascarillas, también por el entorno. En la previa nadie puede ir a visitarte al camerino. Y después no puedes ir a cenar por la ciudad en la que tocas, está todo cerrado. Incluso algunas veces hasta hay conciertos por la mañana. Toda esa extrañeza nos está dando la sensación de que se compensa con la emoción contenida, con las ganas que estamos notando la gente de vernos, que se iguala con ese entusiasmo nuestro de querer salir de gira. En los conciertos somos menos gente, pero hay más emoción”.

–¿Sienten más que nunca esa responsabilidad de intentar ser un punto de desconexión?

–No sé si es responsabilidad, pero uno de los motivos por los que decidimos seguir con esta gira adelante cuando teníamos todo a la contra era esa necesidad de la que hablaba antes. Para nosotros está siendo un regalo esta gira. Que se pueda volver un poco a la realidad. La música es útil.

–¿Qué encontrará el público?

–Sin tener ni idea de la que se nos venía encima escribí un disco más positivo de lo que suelo ser. Hay muchos mensajes de esperanza, es menos cortavenas. La suerte es que ahora hace más falta escuchar eso, más de ánimo. Un disco más triste en este momento, como hemos acostumbrado en otros, no habría sido lo ideal ahora. Pero la evolución es la normal, con canciones rock y pop, con un par de ellas lentas, y con la curiosidad de que hay una nana que surgió sin esperármelo, y eso una perlita. Hay un puñado de canciones interesantes que cuentan verdades.

–¿Su trabajo más emocional?

–Creo que no. Un día me di cuenta de que las canciones que más le gusta a la gente de “Sidecars” son las que más verdad cuento. Inventarme historias no es para mí ni mi público. Es igual de emocional que el anterior, pero hablando de otras cosas.

–¿Qué ruido de fondo es el que le ronda por su cabeza?

–Como a todos, la incertidumbre que hay. Al menos tenemos una esperanza con las vacunas. Como lo que nos cuentan en todos los medios es tan catastróficos, el runrún que tengo cada día es cuánto queda para que esto pase.

–¿Hacia dónde va el grupo?

–Siempre hacia adelante, a escribir canciones más bonitas, y acompañados de mucha gente. Musicalmente tendremos una evolución natural, pero eso llegará con el repertorio de cada disco. Será lo que dicte el camino y el rumbo.

–¿Y cómo saldrá de esta crisis el sector?

–Hay muchas cosas que no se hacían y que han llegado ahora para quedarse, como los conciertos en “streaming”, que todavía no han cuajado mucho. Es un medio muy bueno para que gente de fuera pueda presentar sus trabajos aquí. Busco más un lado positivo de todo esto. Me quedo con que la pandemia ha servido para que la gente se dé cuenta de la importancia de la música.

–¿Echa de menos los conciertos de toda la vida en festivales?

–Lo notaremos mucho porque estamos acostumbrados a los grandes conciertos con público.