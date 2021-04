Robert De Niro está atravesando una delicada situación económica. La pandemia del covid-19 ha afectado a sus proyectos cinematográficos y, por lo tanto, sus ingresos han sido mínimos. Además, el actor, de 77 años, se encuentra inmerso en una eterna batalla judicial con su exmujer Grace Hightower.

De hecho, su abogada, Caroline Krauss, ha tenido que salir al paso durante una audiencia virtual de divorcio en la corte de Manhattan, donde ha explicado la delicada situación que está pasando el intérprete, que encarnó al jefe de la mafia Vito Corleone en el “El Padrino. Parte II’’.

“El señor De Niro tiene 77 años y, aunque ama su oficio, no debería verse obligado a trabajar a este ritmo prodigioso porque tiene que hacerlo. ¿Cuándo terminará eso? ¿Cuándo tendrá la oportunidad de quizá no coger todos los proyectos que se le presenten? ¿O no trabajar seis días a la semana durante doce horas al día simplemente para seguir el ritmo de la sed de la señorita Hightower por Stella McCartney?”, señaló la letrada en la Corte, quien añadió: “De Niro podría enfermar mañana, y la fiesta habrá terminado”. El abogado de su exesposa, Kevin McDonough, ha desmentido que el artista tenga problemas económicos.