Si de algo entiende Carmen Lomana es de moda. Poseedora de uno de los vestidores más impresionantes de la alta sociedad y convertida en una de las celebrities mejor vestidas de nuestro país, la empresaria no dudó en criticar abiertamente el look elegido por Julia Janeiro para celebrar su mayoría de edad. Un ajustado minivestido negro con un pronunciado escote que a la Socialité le pareció completamente fuera de lugar, asegurando que un domingo por la mañana no se puede ir así.

Una sincera opinión que le ha granjeado a Carmen numerosas críticas por parte, entre otros, de los colaboradores del programa 'Sálvame', que creen que Lomana se ha 'sobrepasado' en sus críticas a la hija de Jesulín y María José Campanario, que a sus 18 años puede vestirse como le 'venga en gana' y como más favorecida se vea, cumpla o no con el protocolo fashion que elimina escotazo y mini falda en la misma frase cuando se trata de un outfit para salir a comer.

Lejos de amilanarse o retractarse, Carmen Lomana se ha reafirmado en sus críticas, puesto que como asegura "un domingo por la mañana ese vestido es totalmente inadecuado para una niña de 18 años para salir a comer. Si fuese por la noche me parecería estupendo". "A esas niñas tan jovencitas hay que enseñarlas a vestir", opina, añadiendo que le dan exactamente igual las críticas porque "estamos en un país donde podemos expresar nuestras opiniones y no tengo por qué justificarme".