Esta noche vamos a vivir un momento histórico: Rocío Carrasco en plató para hablar de su vida, de la versión que está plasmando en el documental que se lleva emitiendo varias semanas y que ha dado la vuelta a España entra revolucionado y dividiendo la opinión público. Es por eso por lo que vamos a analizar los temas que tiene que tratar la hija de la más grande en televisión para no defraudar a esa audiencia que espera con ansia sus explicaciones.

Responder a su hija, Rocío Flores

El viernes pasado veíamos a Rocío Flores desde 'El programa de Ana Rosa' hacer un llamamiento a su madre para decirle que sus hijos estaban ahí para lo que necesitara, que cogiera el teléfono y se sentasen para hablar y solucionar sus diferencias.

No sabemos qué dirá Rocío Carrasco, pero tendrá que dar una explicación al por qué no ha cogido el teléfono a su hija no el jueves pasado, sino también el año pasado cuando la llamó cuando salió de 'Supervivientes 2021'.

Responder a Rosa Benito

La exmujer de Amador Mohedano ha asegurado en el plató de 'Ya es mediodía' que Rocío Carrasco no estuvo ni una sola noche en el hospital con su madre cuando estaba ingresada en Houston algo que ha tenido mucha repercusión y que sin duda tendrá que explicar porque tal y como ha expresado la colaboradora, la que pasaba las noches con la Jurado era ella.

Ortega Cano

En su documental afirmaba que la boda entre su madre y Ortega Cano no fue nada acertada, pero no explicó el por qué y lo cierto* es que parece que solamente ha grabado el documental para desmentir la versión que Antonio David ha dado todos estos años en televisión.

¿Qué relación tiene con Rosario Mohedano?

Ella comentó en los primeros episodios que su prima había sido una de las personas que sabía que Antonio David le estaba siendo infiel y no le avisó, algo que también tuvo mucha repercusión porque Rosa Benito desmintió por boca de su hija.

Su relación con Fidel Albiac

Rocío aseguraba que cuando ella empezó con Fidel, éste no tenía relación alguna pero sin embargo ahí está la hemeroteca que nos ha recordado que sí tenía novia, Rocío Mestre.

Esto y mucho más, ya que tendrá que explicar también por qué no quiere tener relación, más allá de la judicial, con su tío Amador Mohedano y por qué tampoco tiene con su tía Gloria Mohedano, la que nunca se ha pronunciado en público sobre este tema. A su vez, tendrá que contestar a las declaraciones que esta semana emitió Raquel Mosquera, desmintiendo su testimonio.