“Nunca me he llevado mal con Paula Echevarría, ni he hablado mal de ella”

El cantante cántabro David Bustamante acaba de lanzar al mercado su nuevo álbum , “Veinte años y un destino”, en el que recopila grandes éxitos de su carrera artística en estas dos décadas.

–Parece que fue ayer cuando empezó en la música. ¿Cómo le han pasado estos veinte años?

–Parece mentira. Y es que me han pasado volando. Mi vida ha sido apasionante desde que comencé mi carrera. He viajado por medio mundo, he disfrutado de muchas cosas, y por eso quería celebrar una cifra tan redonda. Veinte años, el tango dice que no es nada, pero es mucho. Y he vivido mucho más de lo que hubiera soñado, he trabajado, he compartido con artistas increíbles... Ha sido brutal. En este disco tengo a tres pedazos de artista acompañándome como Pastora Soler, Antonio Orozco y Pablo López.

–¿Durante estas dos décadas ha sido fiel a sí mismo y a su música?

–Sí, desde mi forma de ser intento sorprender y no conformarme, intento crecer y mostrar cosas nuevas, pero siempre al final intento ser yo mismo, porque al final, si te disfrazas, la gente te pilla.

–¿Qué es lo que le mantiene con los pies en el suelo?

–Mi éxito está en que siempre me he sabido rodear de gente de verdad. Siempre he huido de palmeros que me digan lo que quiero escuchar. Cuando se apagan los focos, me gusta pasar desapercibido. No puedo vivir veinticuatro horas siendo artista.

–¿Cómo se lleva con la prensa del corazón?

–Mal. Ellos siempre están allí porque sacan renta a tu costa. No lo fomento para nada y te esperan en el gimnasio, en el supermercado cuando haces la compra, en el restaurante...

–¿Una de las últimas noticias que se han publicado afirma que se ha reconciliado con su exmujer, Paula Echevarría. ¿Qué hay de cierto?

–Pero qué sabrán, si yo nunca me he llevado mal con ella. Yo nunca he hablado con ellos sobre el tema y tampoco he hablado mal de la madre de mi hija, que hemos estado catorce años casados. No lo entiendo. Si me conocieran un poco más, sabrían que yo soy cero rencor. Mi hija es feliz si su madre está feliz.

–¿Es un viaje en el tiempo?

–Absolutamente. Hasta muchos seguidores me han dicho en las redes que les ha hecho recordar ese viaje en el que se enamoraron.

–Es un disco para celebrar su trayectoria. ¿Con el fallecimiento de Álex Casademunt se ha convertido también en un homenaje?

–Cuando se fraguó este disco Álex estaba entre nosotros, pero no te quepa ninguna duda de que cada nota está dedicada a él, porque es una persona muy especial y se fue de una manera muy injusta y demasiado rápido. De hecho, el hermano de Álex va a sacar una canción, que grabó en vida, y además todos los derechos van a ser para Bruna, su hija. Así que todos vamos a colaborar para que esa canción llegue lo más arriba posible.

–¿Qué tipo de homenaje tiene previsto hacerle?

–Un concierto personal y un concierto con mis compañeros de “Operación Triunfo”. Tenemos un chat y justo ahora estaba hablando con ellos.

–¿“Veinte años y un destino” se gestó durante la pandemia?

–La pandemia primero me hizo tocar fondo, como a muchos, y luego me dio fuerza en todos los sentidos. Aproveché el tiempo, hice este disco y escribí uno nuevo, que saldrá más adelante.

–¿Este disco que acaba de lanzar le hará cambiar la forma de trabajar a partir de ahora?

–Sí, tengo muy claro cómo voy a trabajar, y, de hecho, en todos los proyectos que tengo en la televisión, la gira, los conciertos que podamos ir haciendo poco a poco y otro disco que ya tengo se llevarán de distinta manera, ya que la industria, el negocio, todo ha ido cambiando.

–¿Cómo lleva las redes sociales?

–Bien, pero prefiero vivir que mostrar. La verdad es que no soy muy activo, me gusta compartir alguna foto en Instagram, de lo que me apetece y me divierte, pero mi cuenta en la red social no es una teletienda.