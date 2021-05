“The Jayhawks”, la banda estadounidense de country rock que encabeza el compositor Gary Louris, abrirá fuego en Asturias a su gira por España para presentar su nuevo álbum, “XOXO”. En concreto, actuarán en el teatro de la Laboral, en Gijón, el próximo 9 de julio, a las 20.00 horas. Será el primer concierto del cuarteto estadounidense en España. También actuarán en Pontevedra, Barcelona, Madrid, Sevilla, San Javier (Murcia), Valencia y Vitoria, donde cerrarán su gira. Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir al precio de 28 euros. El concierto dura 75 minutos y se celebrará con medidas anticovid.

Surgido en Minneapolis a mediados de la década de los ochenta, alcanzaron el éxito en 1992 con “Hollywood Town Hall”, su tercer álbum. Después grabarían otros siete trabajos, hasta que se tomaron un descanso en el año 2000. En 2016 y en 2018 sacaron “Paging Mr. Proust” y “Back Roads and Abandoned Motels”. “XOXO” es su último trabajo. “Era hora de abrir las cosas y cambiar el modus operandi”, apunta Gary Louris. “Somos una verdadera banda, una en la que todos aportan por igual y queríamos un disco que realmente reflejara esa situación”, explica el líder del cuarteto estadounidense. “Este álbum se siente como una nueva oportunidad para nosotros. No sé lo que deparará el futuro, pero esta banda está llena de grandes compositores que merecen ser escuchados. Lo único que lamento es no haber hecho algo como esto antes”, remata.

El anuncio de su nueva gira por España ha causado expectación entre sus seguidores, que anhelan el regreso de “The Jayhawks”, que debutarán en Gijón.