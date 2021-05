Laura Matamoros se ha convertido gracias a sus outfits cómodos para el día a día en una de las influencers más seguidas de nuestro país. Experta en combinar prendas low cost con otras de las marcas más exclusivas, la hija de Kiko Matamoros acaba de emular a la mismísima Reina Letizia rindiéndose a la tendencia del cuadro vichy en blanco y negro días después de que la monarca estrenase en trench waterproof en ese favorecedor estampado que, para nuestra alegría, este verano nos cansaremos de ver.

En el caso de Laura no ha sido una gabardina sino un vestido de cuadros vichy lo que ha lucido este lunes, enamorándonos con un look ideal para la primavera que causará furor entre sus seguidores y en el que este estampado - que amas u odias, no hay término medio - se ha convertido en el absoluto protagonista.

Un vestido largo con detalle de volante en el bajo, tirantes ajustables en lazada y un precioso estampado de cuadros vicky en blanco y negro de la firma Taylor Checks, que Laura ha combinado con una cazadora vaquera, unas zapatillas deportivas y un bolso bandolera de Christian Dior en color crema.

Un outfit todoterreno en el que la comodidad no está reñida con ese toque romántico que proporciona un vestido con el que no nos costaría imaginarnos de picnic en el campo, en un concierto al aire libre o durante una comida con amigas.

En definitiva, una prenda tan favorecedora como versátil con la que Laura protagoniza el look del día pero que, desgraciadamente, no es apta para cualquier bolsillo, puesto que no hemos podido a resistirnos a echar un vistazo en la web de Bad Habits y su precio es de 185 euros. Eso sí, no dudamos que algunas de las firmas low cost más populares sacarán pronto su propia versión del vestido de cuadros vichy con el que la ex de Benji Aparicio nos ha enamorado este lunes.