Tamara Falcó puede ser portada por muchas cosas. Incluso por su no boda. Esto es más o menos lo que hacen en “Hola” esta semana. La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó posa con su novio Íñigo Onieva para contar que este no le ha pedido matrimonio. Puede que sea un mensaje al chico, o más bien una de las muchas cosas que dice Tamara cuando le preguntan. En el posado él luce impecable de traje y ella viste de rojo pasión, con un traje largo de mangas abullonadas. Así fueron ambos a la boda de una amiga.

La portada de “Hola” llega cargada. Por un lado destacan el estilo de Sofía Palazuelo y Sara Carbonero. La primera, futura Duquesa de Alba, se fue a navegar. La segunda, a las playas de Cádiz. Y las dos presumieron de gusto y tipazo en bañador y ropa holgada de esa de estar cómodo y disfrutar del buen tiempo. La revista también se ocupa de los 50 años que acaba de cumplir Máxima de Holanda, a la que llaman la reina “más atrevida y natural”. Y un nuevo debut en el mundo de famoseo: Jimena, hija de Adriana Abascal, da el salto a la pasarela rosa de mano de su madre.

El bombazo llega con “Lecturas”: Paz Padilla ha sido despedida. La presentadora ya no participará en el programa “Got Talent”. María Teresa Campos ha cumplido 80 años y en la revista lo celebran con una entrevista a la periodista que le hace su no menos célebre hija Terelu Campos. Ambas no dejan nada en el tintero.

Duelo de divas de la tele. Cuenta “Semana” que Ana Rosa Quintana y Carlota Corredera están enfrentadas. Tal cual. Al parecer se debe al caso Rociíto: una toma partido por esta y la otra (Quintana) no lo tiene tan claro. La hija de Rocío Jurado lo tiene difícil para reconciliarse con su hija, ya que “Semana” cuenta que las fotos de esta abrazada y cariñosa con su padre no ayudan al acercamiento de ambas. Tardaba en hablar, pero lo hace: Nadia, la supuesta amiga o amante de Iker Casillas, abre la boca para decir que nunca quiso “que esto” se hiciera público. Pilar Rubio se ha puesto a diseñar bañadores y cuenta con cuatro hijos no da abasto para todo.

Con todo, ella luce estupenda. Así lo demuestra también en la portada de “Diez Minutos”, donde cuenta que del último embarazo ha sido del que se ha recuperado más rápido y mejor. Hacen doblete Tamara e Íñigo, en la boda y en este caso dándose un piquito en la foto. Ortega Cano disfruta de su nieta, la hija de José Fernando y Michu, a la que pasea feliz por la calle. Y el último episodio del caso Rociíto: Antonio David Flores ha demandado a la productora del documental: alega despido improcedente y pide una indemnización por daños morales.