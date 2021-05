“Necesitamos abrazos, besos, tocarnos”

“No estamos debidamente educados para el amor”. El actor Javier Gutiérrez, nacido en Luanco, llega el viernes al teatro Palacio Valdés de Avilés (19.15 horas) y el sábado al Jovellanos de Gijón con la obra “Principiantes. ¿De qué hablamos cuando hablamos del amor?” (19.30 horas) , la adaptación de Juan Cavestany bajo la dirección de Andrés Lima de uno de los relatos más conocidos de Raymond Carver, originalmente publicado en 1981, un repaso por dos historias que hablan de amor para concluir que “es algo que nos interpela a todos, porque quién no se ha enamorado alguna vez, quién no ha perdido al amor de su vida, o ha dejado pasar un tren, o está con una persona a la que no ama”, relata Gutiérrez, convencido de que “no sabemos gestionar el amor, no estamos educados para ello”.

Por eso, la trama que representarán el sábado necesita de “un público de espectadores activos, es una función que de alguna forma hace reflexionar a los espectadores a través de dos parejas: una más veterana con una relación más tóxica y otra pareja joven que vive la primavera de su amor”. Un relato con el que “te das cuenta de que el amor es un terreno de inseguridades de miedo, da igual que tengas veteranía o seas novato: siempre que llama a nuestra puerta lo recibimos con reticencia. Cuanto más te enamoras más miedo tienes”.

De manera especial en los tiempos que corren, cuando, como recuerda Gutiérrez, “necesitamos mucho amor, abrazos, besos, tocarnos”, y todo ello con “mucha mesura, tengo muchos amigos trabajando en hospitales en Madrid y están asustados con la que se les viene encima, tenemos que seguir siendo responsables porque esto no se ha terminado”, recalca.

Viene Gutiérrez de saborear el éxito de la película “Bajocero” en Neftlix, y de triunfo arrollador de la serie “Reyes de la noche” (Movistar +) en la que se escenifica desde la ficción la histórica rivalidad en las ondas de los gigantes del periodismo deportivo José María García y José Ramón de la Morena.

“Uno nunca sabe cuál es la fórmula del éxito, sabía que tenía un buen guión entre las manos y a medida que avanzan los días de rodaje y veía el resultado final, era indudable que la serie era muy buena. El ruido mediático que hace ayuda a que la gente se acerque y e está teniendo muy buena acogida, aunque también voces discordantes de la vieja guardia del periodismo deportivo que se ha sentido un poco traicionada por la historia”, reconoce Gutiérrez, quien destaca que “siempre hemos dicho por activa y por pasiva que es una ficción sobre la rivalidad radiofónica de dos bestias de la comunicación deportiva, y que eso sirve de telón de fondo para contar muchas otras historias: la lucha de egos, la rivalidad, el machismo imperante en los medios de comunicación o la figura del maestro y el alumno aventajado”.

El actor asturiano está pendiente de estrenar “La hija” de Manuel Martín Cuenca, así como de subir a las tablas una versión teatral de “Los santos inocentes” y a la espera de que haya una segunda parte de “Reyes de la noche”. Para Gutiérrez, quien se considera “un afortunado” por tener tanto y tan variado trabajo”, el pelotazo sobre la radio de aquellos años “bien merece tener nuevos capítulos”.