Mucho se ha especulado en la última semana con una posible reconciliación entre Carla Barber y Diego Matamoros tras su sorprendente ruptura a comienzos del pasado mes de abril. Las preciosas palabras que el influencer dedicó a su exnovia confesando que es la mujer que más ha querido en su vida y la única que ocupa su corazón, y la sonrisa de la cirujana al escuchar hablar del hermano de su gran amiga Laura hacían presagiar que estaban a punto de darle una segunda oportunidad a su amor.

Su 'cita' a escondidas el pasado domingo -cuando compartieron historias en sus respectivas cuentas de Instagram en el mismo lugar a la misma hora- hizo que muchos diesen por sentado que la reconciliación por fin se había producido, pero Carla, tan sincera como tajante, ha acabado con nuestras 'esperanzas'.

"Somos solo amigos. Nada más" mantiene la canaria, asegurando que aunque "nos queremos muchísimos, somos amigos únicamente".

Más clara que nunca, además, Carla cierra las puertas totalmente a Diego, confesando con un simple y directo "no" que no existe ninguna posibilidad de que le de una segunda oportunidad aunque el influencer se lo haya 'currado' en las últimas semanas, demostrándole públicamente lo enamorado que está de ella.

"Los sentimientos están ahí"

Hemos podido hablar con Diego y si dudarlo, ha vuelto a confesar que "los sentimientos están ahí" y asegurando que "aunque las cosas las hablo con ella en la intimidad", ha vuelto a gritar a los cuatro vientos su amor por Carla: "La verdad es que es la persona que me ha hecho más feliz que nunca y es un amor para mí. Es maravillosa".

Muy cauto e intentando no asustar a su exnovia con estas palabras tan intensas, el hijo de Kiko Matamoros señala que "no quiero que esto se haga demasiado ni que se vaya de madre ni nada" y deja ver que quizás la ruptura fue por su culpa: "Yo no soy perfecto y como todo, tengo cosas malas"

"Yo no puedo decir nada malo de ella", asegura Diego, confesando que "Carla es una persona fabulosa, es un amor, es guapísima, lo tiene todo y de verdad que es una maravilla conocerla y tenerla en mi vida", porque, como deja claro, "no ha desaparecido de mi vida".

Acerca de una posible reconciliación, el influencer afirma que "eso queda en la intimidad y siempre lo digo, es una tía maravillosa y sobre todo conmigo. Para mí es la persona que está en mi corazón y espero que esté toda la vida en mi vida".