Rocío Carrasco ha puesto punto y final a la primera temporada de su documental con una entrevista en directo en la que trato muchos temas. Después de las actuaciones de Gjon's Tears y Blas Cantó, la hija de Rocío Jurado se ha mostrado agradecida y orgullosa de las mujeres de nuestro país tras las numerosas muestras de afecto y cariño que ha recibido en las últimas semanas: "Estoy más serena y estoy satisfecha con el trabajo emocional que he hecho yo conmigo misma. Tengo esperanzas en que la justicia me acompañe después del esfuerzo tan grande que he hecho".

"Quiero que se me dé la oportunidad de que se me oiga (en una sala judicial). No me gustaría pensar que después de toda la catarsis emocional y de todo lo que se ha conseguido narrar eso no llegase a suceder. Si no estoy preparada y no sucede, tendré que seguir intentándolo", ha afirmado Carrasco en este especial.

"𝘌𝘭 𝘴𝘪𝘭𝘦𝘯𝘤𝘪𝘰 𝘯𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘵𝘦𝘨𝘦 𝘢 𝘭𝘢𝘴 𝘮𝘶𝘫𝘦𝘳𝘦𝘴".



Gracias, Rocío, por tu fortaleza.

Tu historia es la historia de muchas mujeres.



Porque no permitiremos jamás que se minimice la #ViolenciaDeGénero.



Nunca estaréis solas ✊



💜 @Adrilastra en @rocioseguirviva pic.twitter.com/RPcMBcqAfn — PSOE (@PSOE) 2 de junio de 2021

Durante la emisión de la entrevista recibió mensajes de diferentes mujeres del mundo de la televisión y de la política como Mercedes Milá, la ministra de Igualdad, Irene Montero y la portavoz del PSOE en el Congreso, la asturiana Adriana Lastra. "Contar lo que nos pasa siempre ha sido la estrategia que hemos usado para cambiar el mundo. Contar nuestras vidas, nombrar la violencia que sufrimos, siempre ha sido el primer paso. Nos has emocionado con tu rebeldía. Tu historia es lamentablemente la de miles de mujeres y con tu testimonio has despertado muchas conciencias. El silencio no protege a las mujeres, así que a todas las mujeres que no están escuchando y están en esta situación, que piden ayuda, que griten, que hablen. Quiero decirles que no son madres, ni están perturbadas, ni es culpa suya".

Lastra, también ha mandado un mensaje "a los machistas y negacioncitas" de la historia de Rocío Carrasco. "A los machistas y a los negacioncitas de tu historia quiero mandarles un mensaje: las victimas de la violencia machista nunca vais a estar solas. Siempre vais a tener amigas, seres queridos y siempre contaréis con el compromiso de las mujeres feministas. No permitiremos jamás que se minimice la violencia contra las mujeres", ha señalado.

"Roció quiero reconocerte tu valentía, tu fortaleza y tu determinación. Se que no ha sido fácil, pero también se que ha merecido la pena", ha concluido Adriana Lastra.