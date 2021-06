Ni se vende ni se embarga, Cantora, finca de Isabel Pantoja y Kiko Rivera, se alquila. Al menos así lo indica el cartel que luce en su archiconocida fachada, lugar de peregrinación donde muchos fans y curiosos inmortalizan su visita.

Las discrepancias entre madre e hijo sobre la herencia del desaparecido Paquirri parece que siguen sin llegar a un punto de encuentro y la finca, joya de la corona en la que actualmente reside la tonadillera con su madre, doña Ana, y su hermano Agustín, es el centro de todas las discordias.

A falta de un acuerdo firme entre los dos propietarios, han sido los seguidores de los avatares de la familia Pantoja quiénes se han tomado la libertad de decidir el destino de la finca. Ni cortos ni perezosos han colgado en su fachada un llamativo cartel naranja en el que se indica que la propiedad se alquila para eventos, concretamente, bodas, bautizos y comuniones.

Si esta original iniciativa toma forma, la popular finca de Medina Sidonia podría seguir la estela de Ambiciones, propiedad de Jesulín de Ubrique, y que será explotada para tales fines, tal y como se publicó a finales del año pasado. Con el tiempo descubriremos si este cartel ilumina a Isabel y a Kiko y deciden salvar Cantora de la deuda que pesa sobre ella por esta vía.

La deuda de 76.000 euros contra Isabel Pantoja

Se le acumulan los problemas a Isabel Pantoja. Y es que a sus cuantiosos problemas económicos y la posible venta de Cantora por parte de Kiko Rivera - que podría provocar que ella se viese obligada a abandonar la finca - se une la deuda de 76.000 euros que todavía tiene con su gran amiga Loli, una kioskera octogenaria sevillana que no dudó en dejarle a la tonadillera los ahorros de toda su vida para pagar la multa a la que tuvo que hacer frente por el caso 'Malaya'.

Una elevada cantidad que Pantoja no ha devuelto años después a la anciana que, desesperada por su necesidad económica y a pesar de su amistad ponía el asunto en manos de sus abogados. Sin embargo, la artista no se da por aludida y, además de no saldar su deuda, ni siquiera responde al requerimiento notarial que los representantes legales de Loli han intentado entregarle en más de una ocasión. Hace unos días, sin ir más lejos, la Guardia Civil se personó en Cantora para intentar entregar el documento a la tonadillera, algo que no fue posible porque ésta se encontraba en Madrid grabando 'Top Star'.