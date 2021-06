La Costa Azul francesa se llena del famoseo patrio (y no patrio). “Hola” pone los dientes largos a sus lectores (y a los que no lo son también) con la portada de esta semana. Por un lado, Beatriz Borromeo, nuera de Carolina de Mónaco, disfrutando de la riviera con su marido Pierre y sus hijos. Su cara de felicidad lo dice todo. Pero para felicidad la de Marta Ortega. La “zariña” también se ha ido de vacaciones por el mar Mediterráneo con su yate (bueno, el del padre) y ha atracado con su marido Carlos Torretta y sus dos hijos (Amancio y Matilda) en los puertos más exlcusivos. Ellas que pueden... Mientras, en España, siempre quedará Ibiza, donde se han reunido antiguas modelos para celebrar el aniversario del estilo ibicenco. Y María Pombo se fue a bautizar a su niño y enseña el álbum familiar.

Kiko Matamoros es el rey y Marta López, la reina. Al menos, palacio no les falta. Y lo enseñan esta semana en la revista “Lecturas”. Es un casopolón del siglo XVIII en pleno centro de Madrid al que han dado su “toque personal”. De paso, Matamoros, siempre con algún lío familiar, dice que se ha equivocado con sus hijos. Otra que no lo ha hecho mal con los suyos es Rociíto Carrasco, a la que su hijo acaba de ratificar la querella en el juzgado. No se sabe bien por qué. José Antonio León se ha casado y en Sevilla pocos no se han enterado de todo lo que se armó en la calle, bengalas incluidas. Hasta la boda se fue Paz Padilla, compañera de fatigas “telecinconianas”. El presentador de televisión matrimonió con su novia Rocío Madrid y en la preboda algunos invitados se tatuaron.

Rocío Flores, hija de Rociíto, se ha ido a la playa. Y allí, cuenta “Semana”, ha lucido su nuevo cuerpo. La chica está en plan adelgazamiento y resta ya 20 kilos. Del hospital ha salido Mila Ximénez tras un tratamiento contra el cáncer. En portada se cuela la Reina Letizia, que en un acto se emocionó al hablar de las niñas de Tenerife asesinadas por su padre. Y la presentadora Susanna Griso habla de su hermano muerto por sida.

En “Diez Minutos” se apuntan exclusiva: una entrevista con Iker Casillas. “Estoy agotado física y emocionalmente”, confiesa el portero, que lleva unos cuantos años gacho. Dice que tiene muchas cargas familiares y que necesita ayuda psicológica. De comunión se fue Belén Esteban, quien quiere casarse por la iglesia con Miguel, su marido. Patricia Conde corteja de nuevo: hay foto del chico con ella, de paseo por la calle y, como siempre se dice, acaramelados. Carmen Bazán, la madre de Jesulín, se ha quedado sin casa. La revista asegura que la venden por algo más de 95.000 euros. Con todo el sitio que hay en “Ambiciones”, la finca familiar, seguro que no tiene problema.