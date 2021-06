Uno de los secundarios más carismáticos de la serie “Friends”, James Michael Tyler, quien durante una década dio vida a Gunther, el camarero rubio de Central Perk, reveló en televisión que tiene cáncer de próstata en fase cuatro. El actor, de 59 años, contó en una entrevista en el programa “Today”, de la NBC, que le diagnosticaron la enfermedad en septiembre de 2018, tras una exploración física rutinaria. Desde entonces, el cáncer se ha extendido a sus huesos y ahora ya no puede caminar. Actualmente está recibiendo quimioterapia. Con bastante templanza Tyler explicó al presentador del espacio, Craig Melvin, el origen se la enfermedad: “Yo tenía 56 años en ese momento, y me salió un número extraordinariamente alto del PSA, que es un antígeno prostático específico. Así que supe inmediatamente cuando me conecté y vi los resultados de mi análisis que obviamente había algo que estaba bastante mal”. “Casi de inmediato”, añadió, “mi médico me llamó y me dijo: ‘Oye, necesito que vengas mañana porque sospecho que podrías tener un problema grave de próstata”.

Durante la pandemia Tyler no pudo realizarse pruebas y el cáncer siguió avanzando. El actor aprovechó su aparición en televisión para instar a los hombres a que se hagan revisiones rutinarias. “Hay otras opciones disponibles para los hombres si lo detectan antes de lo que se me detectó a mí”, les animó el actor.