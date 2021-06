Los Soletes brillan en Asturias

De esta manera, se han identificado Soletes en cincuenta provincias del país, con la “garantía de quien conoce la zona y los tipos de locales que abundan en ella”.

Entre ellos se encuentran bares y restaurantes de Asturias, como El Llar de la Catedral (Oviedo), Casa Adela (Langreo), Sixto´s (Gijón), TC28 (Mieres), Umami (Oviedo) y Zascandil (Gijón), además de a la Heladería Islandia (Gijón) y a la panadería artesanal Manín (Cangas del Narcea), entre otros.

Con este lanzamiento, la guía gastronómica responde a la demanda creciente por distinguir a tantos lugares desenfadados, que destacan por la buena comida, un buen ambiente y cercanía.

“Había una necesidad de poner en valor esos sitios que no te fallan y darles visibilidad. Son asequibles, cotidianos, los que tenemos en nuestros barrios, mercados o pueblos, y no aparecen en las guías gastronómicas y de viaje”, explica María Ritter, directora de la Guía Repsol. No solo se trata de bares o casas de comidas, sino que también se incluyen cafeterías, heladerías, lugares de comida rápida honesta, terrazas con vistas, vinotecas, sidrerías e incluso barras de mercado.