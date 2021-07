Este jueves Isabel Pantoja daba la 'puntilla' definitiva a su maltrecha relación con Kiko Rivera al declarar a favor de su hermano Agustín en el juicio que enfrenta a tío y sobrino después de que el Dj demandase a la mano derecha de su madre por estafa, apropiación indebida y administración desleal por el uso que hizo de su dinero mientras la tonadillera estaba en prisión.

Algo que Kiko, decepcionado con la artista - con quien pronto cumplirá un año sin relación - no tardaba en comentar en Instagram, asegurando que la familia no era solo cosa de sangre. Y es que fue él mismo quien citó como testigo a su madre en la investigación judicial contra Agustín Pantoja - que podría a enfrentarse a una pena de hasta 4 años de prisión - sin imaginar que se posicionaría tan claramente en su contra y a favor de su hermano.

Muy disgustado tras la comparecencia judicial de Isabel Pantoja al lado de su mano derecha, Kiko prefiere no contarnos qué le ha parecido. "Pregúntales a ellos, no me preguntes a mí", ha señalado antes de advertir algo: "Mi reacción ya la verás por otro lado", sin aclarar a qué se refiere con este enigmático aviso.

Intentanto olvidar este nuevo golpe por parte de su madre, y arropado por Irene y por sus hijas, el Dj ha decidido poner tierra de por medio y ha vuelto a irse de vacaciones, pocos días después de su última escapada a la playa. Así, la familia, demostrando su unión en estos complicados momentos para Kiko tras este inesperado golpe de su madre, sale de casas con sus perritos para desconectar de esta última polémica.

Es mejor no esperar nada de nadie

El dj ha dejado claro en sus redes sociales cuál es su postura ante esta situación. "Es mejor no esperar nada de nadie. Quien te piense que te escriba. Quien te extrañe que te busque. Quien te quiera que lo demuestre", escribió en su Instagram.