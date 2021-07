Carmen Borrego se sentaba este viernes en 'Sálvame Deluxe' dispuesta a todo y así lo hizo porque habló sin tapujos de cómo está y de cómo está llevando esta época en la que parece que está más asentada en la televisión. La hermana de Terelu Campos, que ha protagonizado muchas polémicas aseguraba ayer que lo ha pasado muy mal y que ha necesitado de ayuda profesional para superar su inseguridad.

"He ido a un especialista. Me parece que es fundamental. Hay veces que todo es un mundo y hay que pedir ayuda. El especialista flipó conmigo" confirmaba Carmen cuando se le preguntaba por ese momento en el que andaba diciendo en los platós de televisión que no se encontraba bien psicológicamente.

En cuanto al daño que ha podido hacerle a su madre, María Teresa Campos, y a su hermana, Terelu Campos, Carmen ha reconocido que en algunas ocasiones ha actuado mal: "Es cierto que Carmen Borrego ha podido hacer cosas que hayan podido hacer daño al clan Campos y he hecho cosas que han podido molestar a mi familia, pero nunca he sentido que de ahí se haya producido un problema familiar".

Y cómo no, también reconoció que se había equivocado dando alguna entrevista en la que ha hablado más de la cuenta y luego le ha pasado factura: "Me ha dado vergüenza salir de mi casa después de haber dado alguna entrevista. Muchas veces te relajas cuando te entrevistan y no eres consciente de la repercusión de tus palabras".