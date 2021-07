Una vez más, a Paula Echevarría le llueven las críticas por lo que hace y publica en sus redes sociales. En esta ocasión, ha sido por la forma en que la asturiana ha decidido ver el parido de Eurocopa entre España y Suiza. Su plan no era otro que disfrutarlo en casa, con amigos, unos refrescos y algo de comer... Pero en la elección del "menú", Paula no acertó a juicio de muchos de sus seguidores. Captaron la publicidad a Coca-Cola y comenzaron las críticas.

"Puro teatro lo tuyo, todo por dinero", le escribía una mujer sobre su forma de promocionar la bebida de cola. La publicidad en redes sociales suele ofender a muchos usuarios al considerar que todo es promocional y nada real.

La otra vertiente de críticas a la candasina es centraba en la promoción de bebidas azucaradas. "No publiques Coca Cola que no es sano para la juventud... Por el dinero se hace cualquier cosa", le escribían. El tono de los comentarios no siempre fue tan exasperado, también le pedían con educación que no entrase en ese tipo de promociones por no ser buenas para la salud. "Paula, por favor, es bueno tomar Coca-Cola pero no hay nada mejor que beber agua por nuestro cuerpo y con este calor", le ponían.

Pese a las crítica por la publicación, Paula disfrutó del encuentro junto a los suyos. Estos días está aprovechando para ver a sus diversos grupos de amigos tras la pandemia y el nacimiento de su bebé.