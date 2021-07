“¿Conciertos en formato pequeño? No, no y no”

–La canción que abre el epé, “Momentismo absoluto”, lo deja claro: debemos dejar de hacer planes.

–Parece una canción sobre este momento, pero refleja lo que Nacho y yo pensamos que es la vida. Nunca hemos hecho muchos planes. Nos movemos a partir de proyectos inmediatos. Hasta ahí llegamos.

–No han hecho ni un solo concierto en todo este tiempo de pandemia.

–Nos sugirieron hacer formatos reducidos, pero no nos da la gana. ¿Formatos pequeños? No, no y no. El aforo puede ser mayor o menor, pero el formato es el que es, con la pantalla, los cuatro bailarines…

–Y jamás harán un concierto acústico.

–¡Somos un grupo de música electrónica! ¿Qué hacemos, salir con un Casio?

–¿De dónde sale esa canción titulada “Satanismo”, arte abstracto y rock ‘n’ roll?

–De una exposición en Barcelona. En los años 50, el rock ‘n’ roll era el diablo, y el arte abstracto, la falta de expresión. Todo formaba parte de una cultura popular juvenil. Para nosotros, todo viene del rock ‘n’ roll. No del rock: del rock ‘n’ roll. Luego nos dieron ganas de hacer otras aproximaciones a esta canción.

–Satanismo, arte abstracto y tecno-pop y Satanismo, arte abstracto y acid house.

–El tecno-pop fue contemporáneo a nosotros, pero no nos influyó. Es un error pensar que porque hicieras música en los 80 ya eras tecno-pop. Nosotros éramos más siniestros, o más disco music, o luego ya más Hi-NRG. Pero nos hace gracia ver gente que hoy en día utiliza sonidos tecno-pop, como “The Weeknd” o “Dua Lipa”, y hemos llegado a eso como un ejercicio de estilo.

–El acid house sí que asomó ya en “Fan fatal” (1989), de “Alaska + Dinarama”. ¿Fue la última tendencia que les marcó?

–Nos cambió la forma de trabajar. Ese disco de “Dinarama” lo veo ya casi como el primero de “Fangoria”. Sí que hay músicas actuales que nos divierten y que escuchamos: el reguetón, la música urbana… Me vuelve loca el mundo de Cardi B, Nicky Minaj… Pero no me han vuelto la vida como un guante.

–Fangoria da la impresión de vivir al margen de las miserias y escandaleras del mundo terrenal, incluyendo la política.

–Mirando hacia atrás, si me preguntas qué pasaba con Dinarama en otros momentos de la vida política, quizá no sabría que decirte, porque nuestra supervivencia se basa en crearnos un mundo paralelo.