“Sería un payaso si me tatuara a Billie Eilish”

Alaska y Nacho Canut, “Fangoria”, publican un epé con tres nuevas canciones y arrancan su primera gira tras más de año y medio sin subirse a un escenario

–“Fangoria” no da un concierto desde octubre de 2019. ¿Cierta ansiedad?

–Los conciertos son parte de mi trabajo, pero, así como hay artistas que viven para el directo, no es nuestro caso. Dar conciertos es solo una de las cosas que hacemos. Yo podría vivir sin hacerlos.

–Hay un guiño al acid house en su nuevo epé. ¿fue lo último que les sacudió?

–Fue como cuando vimos por primera vez a los “Ramones”. Nos lo puso nuestro mánager en 1986 o 1987 en un parking en Ibiza, una casete, y dijimos: ‘¿Pero esto, qué es?’. Luego, por edad, las cosas te afectan de modo diferente. Ahora es muy difícil que algo musical me cambie la vida. Me encanta Billie Eilish: sus melodías, su sonoridad, su voz, sus letras, sus ritmos… Pero es muy difícil que me afecte como la primera vez que oí a los “Ramones”, o a “Sex Pistols”, o a “Pet Shop Boys”. Sería un payaso si me tatuara a Billie en el brazo, como hice con Bowie cuando tenía 13 años.

–¿Le preocupa saber incorporar nuevos sonidos a “Fangoria”?

–Por supuesto. Somos gente curiosa, nada dogmática. Cuando salió el grunge o cuando a los modernos les dio por el folk, pues fueron cosas que yo no iba a hacer. Pero otras sí que pienso cómo meterlas en lo que hago. En el reguetón y en el trap hay ritmos y sonoridades que sí me interesan. Somos un grupo pop, y lo que nos gusta, lo cogemos.

–Ahora ya no es imprescindible crear un estribillo incontestable para llegar al gran público. El lenguaje pop se ha enrarecido.

–Eso es gracias al rap: los estribillos ahí están más diluidos, no responden al esquema de canción pop de estrofas y estribillo. Pero eso lo hace muchísimo más interesante. Igual que con las celebridades: antes, Elvis, los “Beatles” o Madonna eran figuras planetarias. Ahora, si le hablo a mi madre de Billie Eilish, me preguntará “¿quién?”. Hay oportunidades para ser relativamente famoso, y me parece muy bien. Antes había una celebridad famosísima, con mucha diferencia, y ahora todas son igual de famosas.

–Arrancan su gira: ¿repertorios antológicos, incluyendo temas de sus bandas anteriores?

–Hubo un tiempo en que, para nuestra salud mental, tuvimos que parar de hacer canciones de “Alaska y Dinarama”. Pero, después de 30 años, para mucha gente nuestra canción más famosa ya no es “A quién le importa”, ni “Bailando”. Podemos tocar lo que queramos, porque ya somos “Fangoria”.