Nuevo novio el que llega con el quiosco rosa para Sara Carbonero. Y eso que no ha hecho más que empezar el verano. Según “Semana”, la periodista sale con Kiki Morente, hermano de Estrella y Soleá, y con el que lleva dos meses. En portada, una foto de ambos, pero separados. No hay imagen del incipiente noviazgo. La revista fotografía a Thelma Ortiz, hermana de la Reina Letizia, de paseo con su novio Robert Gavin y luciendo barriga de embarazada. “Muestra feliz su embarazo”, reza el titular. Otro es para Amador Mohedano, quien habla de su sobrina Rociíto y su famoso documental: “Cuando escuché a mi sobrina hablar de suicidio, me empezó a temblar el cuerpo”. Viento en popa y a toda vela va el noviazgo de Enrique Ponce y Ana Soria. Ambos están ya por la costa de Almería disfrutando del verano con salidas a navegar en yate.

También a flote está la relación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. “Hola” lleva a ambos en portada, en la cubierta de un yate navegando por aguas de Ibiza. Quien no se sube a un barco en verano no es nadie entre el famoseo patrio. Tamara va impecable vestida, con una pose digna de sirena sobre la roca. Él, algo más poligonero: gorra al revés, bermudas y con algo de chulería en sus gestos. Pese a Íñigo, la portada de “Hola” es de lo más elegante. Ahí que sale Eugenia Silva por Formentera con sus hijos y sin perder el estilo en la playa. No falta Leonor de Borbón, ya toda una adolescente segura y “mas princesa que nunca”. Hay boda, de una pareja más bien desconocida, pero salta a portada porque estuvieron invitadas las estilosas Inés Domecq y Alejandra de Rojas. Y para rematar, Mónaco: Carolina y su hija Carlota se fueron a la hípica y dieron una lección de saber estar y vestir. Además, con un tercero en la foto que es nuevo y apunta maneras de Grimaldi: Raphael, el hijo de Carlota y Gad Elmaleh.

No podía faltar en el quiosco rosa Raffaella Carrà. “Lecturas” le dedica casi toda la portada para decir adiós a la gran artista italiana que triunfó en España. Al parecer llevaba un tiempo enferma, pero quiso mantenerlo en secreto para ahorrar el sufrimiento a sus fans. Palito Dominguín ha vuelto de “Supervivientes” y concedido la preceptiva entrevista sobre su vida y obra. En su caso cuenta que lo ha pasado “muy mal”. Dos semanas después de fallecer, Mila Ximénez sigue dando titulares. Ahora a cuenta de los objetos que ha dejado en herencia a sus compañeros de televisión y oficio.

“Ni ruptura ni embarazo”. Ana Soria y Enrique Ponce están ya de vacaciones por Almería. Lo cuenta “Diez Minutos”, que da amplio despliegue fotográfico de la jornada en alta mar de la pareja. Otra pareja, Sofía Cristo y Luis Rollán, amigos y decididos a tener un hijo en común. Isabel Pantoja pasó por los juzgados con su hermano Agustín y le dejó claro al juez que no va a testificar contra él. Entre abogados, policías y jueces anda también José Luis Moreno, y lo que le queda. De momento, tiene que pagar 3 millones para evitar la cárcel. ¡Toma Moreno! (dicen y piensan muchos).