Laura Matamoros y Benji Aparicio están viviendo uno de los momentos más dulces de su vida ahora que serán papás por segunda vez y es que los dos tortolitos, después de pasar una crisis sentimental, se enteraron de la buena nueva y decidieron darse una segunda oportunidad para seguir aumentando la familia.

La hija de Kiko Matamoros ha colgado en sus stories unos vídeos en los que se mostraba como loca de contenta después de haberse hecho una ecografía donde por fin le han confirmado el sexo del bebé que espera. Minutos más tarde aseguraba que cuando llegase a casa subiría un vídeo muy bonito en el que desvelaría si es niño o niña.

Dicho y hecho porque tras varios minutos de espera, Laura ha colgado un vídeo de su hijo Matías en el que salía cogiendo juguetes para regalarle a su próximo... ¡HERMANITO! Así mismo lo ha confesado el pequeño de la casa que dentro de pocos meses podrá disfrutar y jugar con su hermano.

"Mati va a tener un hermanito, me moría de la risa cuando veía en la encuesta que fuese niña, no me puede hacer más ilusión porque es me encanta que Mati tenga un hermanito con el que jugar. Estoy..." ha añadido Laura Matamoros después y lo cierto es que la hemos visto muy feliz y contenta con esta noticia que le han dado en el día de hoy.