Tamara Falcó ha sido una de la protagonistas del encuentro en la catedral de Burgos "diálogos para la concordia", en el que la influencer ha hablado sobre el papel de la mujer en la iglesia. la hija de Isabel Preysler ha contado su experiencia, como a los 27 años vio una biblia y se acercó a la religión. Tamara hace referencia a la fe de su abuela materna. También habla de la boda de su hermana Ana en el Caribe.

Tamara Falcó ha participado en un encuentro religioso en la catedral de Burgos y nos ha hablado de la importancia de la religión para ella: "Me ha cambiado todo. Iba sin rumbo, no sabía cuál era propósito de estar aquí. Era infeliz. Había momentos que pensaba que sí, pero eran cosas que pasaban rápido. Todo cambió".

Aunque intenta que su familia la siga, Tamara nos ha confesado que: "Nadie es profeta en su tierra". La hija de Isabel Preysler, que lleva casi un año de relación con Íñigo Onieva, nos asegura que tiene planes de futuro con él: "Claro, poco a poco se tarda mucho en conocer a una persona".

La colaboradora de televisión no descarta la maternidad: "Me encantaría, soy súper niñera y me encantaría. Tengo unos sobrinos y una ahijada maravillosa". Tamara también nos ha contado lo que opina de las memorias que va a sacar Esther Doña sobre su padre: "Creo que dice mucho de ella que recuerde a mi padre de esa forma. Me alegro que hable con tanto cariño".