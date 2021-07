Jorge Suquet: “Soy asturiano de adopción, es una tierra que me da mucha paz”

“En Asturias es donde mejor humor se me pone, esté como esté, siempre consigo desconectar, es una tierra que me da mucha paz”. El actor madrileño Jorge Suquet (1980) aprovecha cualquier momento del año para escaparse a la casa que tiene su familia entre Colunga y La Isla. Esta semana pasará unos días en la tierra que tanto le gusta después de haber estrenado ayer en los cines de toda España la película “Donde caben dos”, que cuenta con un elenco muy amplio entre los que destacan Ana Milán, Raúl Arévalo y Ernesto Alterio.

Jorge Suquet, que ha participado en series como “Élite”, “La caza” o “Libertad”, se considera “asturiano de adopción”. Su vínculo con la provincia se remonta a cuando apenas tenía seis años y vino por primera vez a un campamento en Salinas, en el cual repitió durante cinco veranos seguidos. Ahí fue donde le entró por primera vez el gusanillo de la interpretación con las diversas obras de teatro que realizaban. Desde que sus padres compraron hace unos doce años la casa en el concejo de Colunga, el actor se ha ido enamorando cada vez más de “el paisaje, la comida y su gente”.

“Miras para un lado y tienes la montaña, miras para el otro y tienes la playa, son unos parajes para mi gusto incomparables”, alaba Jorge Suquet, que agradece que pese a las posibilidades de turismo que puede tener esta tierra, no se esté pervirtiendo el entorno y que se respete la “naturaleza salvaje” que caracteriza Asturias. El clima no supone un impedimento para él, ya que está deseando huir del “calor abrasador de Madrid” e incluso asegura que ni le molesta cuando llueve. “A veces se tienen las cuatro estaciones en un mismo día, cada mañana es una aventura diferente en función del tiempo, pero aquí siempre hay cosas para hacer”.

Suquet también tiene muy buenas palabras para la gastronomía asturiana, confesando tener una “seria obsesión con los tortos de maíz”: “A veces me los pido de acompañamiento en lugar del pan”. También le encantan les fabes, el arroz con leche y “la tortilla de patata del Hotel “Las Vegas”, en Colunga, la mejor que he probado”. El actor también tiene buenas palabras para los asturianos, a los que define como “poco pretenciosos, muy íntegros, amables y sin florituras”, mientras que entre sus rincones predilectos del Principado destaca la senda costera que une la playa de La Isla con la de La Griega, aunque reconoce que no podría quedarse con uno solo.

Sobre la película que acaba de estrenar, “Donde caben dos”, dirigida por Paco Caballero y producida por Filmax y Netflix, Jorge Suquet asegura que es una cinta muy apropiada para la época en la que estamos. “Es una película muy sugerente para disfrutar en verano, es fresca y divertida, es perfecta para ver en un autocine o en un cine al aire libre. La trama gira en torno a un club de swingers en el que se presentan múltiples historias y, que sirven como pretexto para hablar de diferentes opciones de ver el sexo, el amor y las relaciones interpersonales.

“La película muestra la diversidad tan amplia que existe en las relaciones, son muchas historias y todas las personas que se sienten a verla, con alguna de ellas se van a sentir identificados, es muy importante hablar abiertamente sobre estos temas de cara a que se respeten todas las opciones”, explica el actor. En la película da vida a Miguel, un joven que acude desde hace años con su pareja (interpretada por Verónica Echegui) al club de intercambio de parejas y que se está volviendo adicto a ello y empieza a dejar de tener en cuenta a su novia porque está demasiado centrado en él mismo y en su disfrute.

Además de esa invitación a reflexionar acerca de las relacione personales, Suquet destaca del filme que su intención principal es hacer pasar un buen rato a los espectadores y define como “muy sugerente” la explosión de contacto físico que se da en la película. “En estos tiempos de pandemia donde el contacto entre personas se ha vuelto un extraño, esta película aporta muchísima frescura, es muy luminosa y con mucha energía, y el buen rollo entre todo el elenco consigue traspasar la pantalla”, explica.

El actor hace hincapié en que ahora mismo el covid es “un elemento más en los rodajes” y que en ese tema está todo “controladísimo”. “Se destina mucho presupuesto a controlarlo, porque un brote obliga a confinar a todo el equipo, con el gasto y el retraso que eso conlleva”.

Jorge Suquet tiene pendiente de estreno la serie “Señor, dame paciencia” en Antena 3 y en las próximas semanas se incorpora a un nuevo rodaje, antes del cual disfrutará durante unos días de su querida Asturias, con la esperanza de algún día tener que rodar aquí. “Tengo ganas de que me toque grabar en Asturias, lo único que he hecho ha sido teatro en el Niemeyer en Avilés, pero me encantaría tener un proyecto de varias semanas y poder hospedarme en mi casa en Colunga durante todo el rodaje, sería para mí el trabajo ideal, lo disfrutaría mucho”, comenta entre risas.