Fernando Alonso no parece tener suerte en el amor, porque después de su relación con Raquel del Rosario (de quien se separó en 2011, seis años después de casarse), el piloto asturiano está de nuevo soltero tras romper con Linda Morselli, modelo italiana con quien llevaba cinco años.

Alonso es siempre muy reticente a hablar sobre su vida privada, y en este caso nos hemos enterado por Morselli que ya ha pasado San Valentín con su nuevo amor. Amor que no es el piloto asturiano, ya que todo apunta a que ambos rostros mediáticos han comenzado a separar sus caminos, y esta vez de forma definitiva.

Aunque la relación entre Fernando Alonso y Linda Morselli no ha sido tan mediática como la que vivió el asturiano con Raquel del Rosario, cantante de “El Sueño de Morfeo”, nunca se han escondido y se han dejado fotografiar en muchas ocasiones. Su novia nunca le ha impedido mantener el contacto con su ex, ya que no es raro verles interactuar en redes sociales.

La también influencer ha compartido en Instagram un vídeo junto a su nuevo novio en el que ambos bailan en la playa. “Encontrando mi ritmo. Buon San Valentino”, escribe la modelo italiana, que ha iniciado una relación con un conocido actor argentino, Benjamín Alfonso. Según “Semana”, el piloto y la modelo habrían puesto fin a su romance hace meses.