Jorge Sanz, sobre la hija llanisca que conoció con 18 años: “No me reprochó nada”

Jorge Sanz está más feliz que nunca. Su hija mayor, Marta, le ha hecho abuelo a los 51 años. “Ahora comienza la etapa más bonita de mi vida”, ha celebrado el actor madrileño.

Marta, fruto de una relación breve que el actor mantuvo con una joven llamada Isabel mientras rodaba “Los jinetes del alba” en Asturias, a principios de los años noventa, tiene una relación muy especial con su padre. La niña vivía en Llanes y a pesar de que no la conoció hasta que ella cumplió la mayoría de edad, ambos recuperaron pronto el tiempo perdido y hoy su hija mayor es una de las personas más especiales en la vida del intérprete. Así lo contó Sanz en el programa de Telecinco “Viernes Deluxe” ante el asombro de los colaboradores, que no se podían creer que hubiese tardado tantos en años en conocer a su hija.

El actor relató su historia con mucha naturalidad e insistió en que entre él y su hija Marta la relación es “mágica”. “No me reprochó nada”, confesó. Sin embargo, sí se arrepiente de no haber tenido contacto con ella antes.

“No había un día que no pensara en ella, que no me arrepintiera”, reconoció el actor. “Estábamos deseando conocernos”. El encuentro “fue en Oviedo y a los dos meses ya se vino a vivir conmigo. Lloré muchísimo”.

Preguntado por cómo fueron esos años separado de su hija, el actor contó que había sido difícil pero entendió que debía mantenerse al margen y no acudió a Llanes a verla porque “a mi todo el mundo me conoce y mi hija vivía en un sitio relativamente pequeño”. Llevaba los apellidos de la persona que la crió, pero se los cambió luego para ponerse los del actor. “Durante esos 18 años, nos idealizamos pero nunca nos hemos decepcionado”, aseguró.

¿Qué ocurrió para que Marta no creciese junto al actor? “No reaccioné como debía”, explicó refiriéndose al momento en el que se enteró de que iba a ser padre. “Tuve una relación muy bonita, pero muy breve. Me enteré después que se había quedado embarazada, cuando estaba de siete meses”, detalló. No quiso asumirlo en aquel momento, admitió, pero luego se arrepintió. “Me arrepentí muchísimo. No reaccioné bien”. Ahora el actor disfruta de su hija y de su nieta, una niña llamada Vega. “Los años pasan, los hijos crecen, la vida mejora, y yo... ¡SERÉ ABUELO! ¿Os lo podéis creer? Mi ‘pequeña’ Marta traerá una bebé al mundo en otoño, y está familia que tanto adoro crecerá. No puedo ser más feliz ahora mismo”, reveló el actor, pletórico, en sus redes sociales cuando se enteró de la noticia.

La semana pasada, Sanz compartió una foto durmiendo la siesta con su primera nieta.