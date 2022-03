Día especial para Sara Carbonero, que este jueves ha cumplido 38 años y, con motivo de esta nueva vuelta al sol - una vuelta repleta de cambios, de planes e ilusiones - se ha sincerado a través de sus redes sociales, regalándonos en su cumpleaños una emotiva reflexión y un poderoso mensaje de vida, mostrando por primera vez su cicatriz más íntima.

Una marca que recorre su vientre en vertical a la altura del ombligo, que supone un recordatorio de la operación a la que fue sometida en mayo de 2019 a causa de un cáncer de ovario y que, hasta ahora, nunca había enseñado públicamente. Ha sido en su 38 cumpleaños cuando Sara ha decidido 'desnudarse' y presumir por fin de unas 'imperfecciones' - dicho por ella, que nosotros la vemos perfecta - que gritan 'vida' por los cuatro costados y que nosotros aplaudimos, dedicándole un ¡bravo! a la periodista por normalizar esas cicatrices que todos tenemos y que en ocasiones nos da vergüenza mostrar.

Una importante reflexión que Sara ha comenzado, con su post más íntimo en Instagram, asegurando que para ella el año "nunca comienza en enero, ni con el nuevo curso en septiembre. Soy más de iniciarlo el día de mi cumpleaños, cuando he completado una nueva vuelta al sol. Ahí hago una especie de valoración de temporada".

"Me encanta cumplir años" ha confesado, desvelando que "cuando era pequeña la noche anterior no podía dormir por los nervios y ahora en realidad lo que intento es celebrar cada ocasión que se preste".

Después de un año "lleno de cambios, crecimiento y aprendizaje pero sobre todo de aceptación y agradecimiento" - marcado por su separación de Iker Casillas, su regreso a la radio y su incipiente relación con Kiki Morente, además de viajes inolvidables y vivencias de lo más divertidas que la han acercado más que nunca a sus amigos - Sara ha hecho balance y "huyendo de intensidades" y confesando que se siente "muy afortunada y feliz" ha dado "gracias enormes a la vida por ponerme otras 365 páginas en blanco por delante para llenarlas de las palabras más bonitas posibles".

"Gracias de corazón a toda la gente que me acompaña en el camino, gente que tiene el cielo ganado conmigo. Sois mi verdadero tesoro. A los de siempre y a los que van llegando para quedarse. Gracias por no soltarme y por quererme tan bien", ha añadido, sin dar nombres pero, imaginamos, haciendo referencia entre otros a Kiki Morente, al que conoció en mayo de 2021 y con el que mantiene una discreta relación alejada del foco mediático.

Además, en un "día de celebración" como el de su 38 cumpleaños, Sara ha decidido "compartir otro logo" con sus seguidores: "Un logro que no es ni más ni menos que me caen 38 años, me miro en el espejo y me gusta lo que veo mientras abrazo la imperfección. Mi cuerpo es otra forma de recordar el camino" ha confesado, acompañando esta sincera reflexión con una fotografía del día anterior en la que, posando frente a un espejo, se levanta la camiseta y muestra públicamente por primera vez su cicatriz, una "costura" que "ya sonríe en mi piel".

"Grito vida" ha exclamado, recordando que "un buen amigo me recordaba hoy que todos nacemos ya con una cicatriz, que es la del ombligo y es la viva muestra de que para tener vida hay que tener cicatrices". Unas cicatrices que Sara, presumiendo de su imperfección, muestra por primera vez, consiguiendo emocionarnos con este poderoso mensaje de vida.

Un mensaje que la ex de Iker Casillas ha terminado agradeciendo "las felicitaciones y el cariño" que ha recibido en su 38 cumpleaños. Una nueva vuelta al sol que comienza "rodeada de amor" y sin "ningún problema en seguir coleccionando marcas que cuenten historias con final feliz". "¡Que siga el baile siempre Sara!"