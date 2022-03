Las redes sociales son un arma de doble filo. Dependiendo de quién esté detrás de ellas su uso puede ser dañino, destructivo y peligroso. Precisamente es lo que denuncia, desolada, Ángela Ponce, quien no da crédito a las situaciones a las que se ha tenido que enfrentar con sus seguidores. "Estos carnavales me he disfrazado de lo que me ha dado la gana. No entiendo las críticas de la gente. A mí si no me gusta un perfil no entro a mirarlo y no me dedico a insultar. Estoy harta, no puedo más".

Ángela Ponce, desolada, denuncia que sigue recibiendo amenazas en redes sociales. Ser una mujer trans y rostro conocido ha ocasionado que tenga que enfrentarse a muchos comentarios malintencionados que rozan el delito: "Es cierto que al ser una figura pública parece que puedes defenderte tú solita, tienes más de 600 mil seguidores y tengo que estar preparada para tener que aguantar que constantemente la gente venga y suelte su frustración en mi instagram. que yo ponga una foto con mi mamá y se diga de todo. es algo que no me parece, deberíamos estar más amparados". Por el momento la modelo ha decidido limitar su presencia en redes sociales para evitar situaciones de acoso. Ponce, de 26 años y natural de Pilas (Sevilla), fue Miss Cádiz en el año 2015 y también participó en certamen "Miss World Spain". Entonces se convirtió en la abanderada de la lucha del colectivo transexual. Su objetivo era darles visibilidad y lo logró. Sin embargo, entonces no consiguió la preciada corona porque Miss Mundo no admitía a mujeres transgénero. En Miss Universo, en cambio, sí es posible y Ponce es muestra de ello. La modelo mide 1,77 y peso 58 kilos. En varias entrevistas ha reconocido que su adolescencia fue dura porque desde los tres años sabía que era una mujer. El vienes logró cumplir uno de sus sueños y alzarse con la corona de este concurso al vencer a otras veinte aspirantes.