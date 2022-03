La ausencia de Rocío Flores en la celebración del cumpleaños de Gloria Camila Ortega hizo saltar todas las alarmas sobre una posible mala relación entre tía y sobrina. Sin embargo, parece que nada más lejos de la realidad. Este fin de semana, la hija y la nieta de Rocío Jurado se han reencontrado y han puesto de manifiesto, una vez más, la buena relación que hay entre ambas.

Rocío Flores está aprovechando su estancia en Madrid para disfrutar y despejarse de todas las polémicas en las que está sumergida. Este sábado, la joven disfrutó de la noche madrileña acompañada por su tía Gloria Camila, que acudieron al cumpleaños de Violeta Mangriñán y a la salida, como no podía ser de otra manera, hablamos con ella de todos los comentarios que se han vertido en las últimas horas sobre su actitud en televisión.

Europa Press Reportajes preguntaba a Gloria Camila si era cierto que su padre, José Ortega Cano, está sufriendo una crisis matrimonial con Ana María Aldón y lo cierto es que nos sorprendía la respuesta porque negaba la mayor: "Todo genial".

Rocío Flores se mostraba muy sorprendida ante los rumores sobre un conflicto entre Olga Moreno y Antonio David Flores relacionado con el cuidado de sus hijos: "madre mía se nota que estamos sin noticias". Tampoco nos ha querido hablar de su supuesta ruptura con Manuel Bedmar, pero sí que se ha reiterado sobre las declaraciones de Sergio, amigo de su todavía pareja, en la que la culpa de tratar mal a su expareja: "de verdad, es que no quiero ser antipática, no quiero ser borde. Sabéis que siempre respeto vuestro trabajo pero lo he dicho hasta la saciedad. No tengo nada que decir. No tengo el placer de conocer al muchacho".