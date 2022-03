La primavera llega con bodas, bebés en camino y nuevas parejas. La portada de “Hola” es todo un canto al amor y a la vida en rosa, y eso que la guerra de Ucrania está ahí, a dos pasos, y cada noticia escupe la imagen más cruda de la realidad que nos afecta a todos. Pero es miércoles y la prensa del cuore invade (con permiso de los transportistas) los quioscos de toda España.

Isabel Junot y Álvaro Falcó, dignos herederos de sus famosos padres (él, de la célebre Marta Chávarri, pillada in fraganti años ha en Suiza en pleno adulterio; ella, del play-boy Philippe Junot que llevó al altar a una jovencísima Carolina de Mónaco para disgusto de los Grimaldi) les toman el relevo en “Hola” con su próxima boda (2 de abril). Esta semana toca contar los preparativos y la feliz pareja posa sonriente para describir cada detalle: ella, emocionadísima y atareadísima, pendiente de flores, vestidos, almuerzos, etc; él, simplemente se deja llevar. Su cara lo dice todo.

Además, la portada de “Hola” se completa con cuatro sumarios a cada cual más dulce: la “espectacular” hija adolescente de Óscar Higares; el noviazgo incipiente de Kira Miró y Salva Reina, con imágenes “románticas”; la relación de Nicolás Vallejo-Nágera a sus 50 años; y el hijo en camino del cantante Michel Bublé.

Tanta azúcar se tenía que compensar y para eso está en el quiosco “Lecturas”, que cuenta que Antonio David y su hijo piden cárcel para Rociíto (exmujer y madre, respectivamente, de ambos) por abandono y no pagar la pensión. A Makoke se le ha acabado la alegría: no irá a “Supervivientes” porque su ex, Kiko Matamoros, la ha vetado, así que por tanto no cobrará el apetecible sueldo del programa de Telecinco. A Juan Carlos I le ha salido una nueva defensora: su nieta Victoria Federica.

En “Semana” relatan los problemas de Isabel Pantoja, a quien ha dejado su gestor. Sofía Cristo se ha hecho una operación estética y en la revista aseguran, junto a una foto, que está “irreconocible”. ¿Crisis entre Enrique Ponce y Ana Soria? “Semana” asegura que están más distanciados que nunca con sus respectivos trabajos.

Ana María Aldón y José Ortega Cano han arreglado sus diferencias. Lo asegura a toda plana “Diez Minutos”, que da cuenta de las condiciones de ella que ha aceptado él. Miki Nadal está de enhorabuena y espera una niña con su novia Helena Aldea. Y dos noticias más del eterno clan Jurado-Flores: Amador Mohedano afea su comportamiento a su sobrina Rociíto y Antonio David se fue con sus hijos a celebrar el Día del Padre.