Una vez más Paula Echevarría tiene que sufrir críticas por su aspecto físico. Lo curioso es que, tan pronto la critican por editar sus fotos para parecer más delgada como por haber perdido demasiado peso. "Con el chándal estás mejor", le han llegado a poner sobre su última elección para un evento. Por suerte, la actriz asturiana no escucha todo lo que le dicen y procura mantenerse al margen de las voces que tratan de desestabilizarla. Ella lo tiene claro: está feliz. Desde el nacimiento de sus segundo hijo está pletórica. Ella misma reconoce que está pasando un buen momento junto a su novio, Miguel Torres y su hija Daniela.

Paula Echevarría acudió esta semana a un evento junto a su hija con David Bustamante. Ambas posaron juntas y disfrutaron del momento. Además de las imágenes junto a su hija -a la que llama "bombón"- la actriz también compartió en sus redes varias imágenes de su vestimenta, algo muy habitual ya que suele colaborar con diversas marcas. El look de Paual, compuesto por un vestido largo en color chocolate y una melena ondulada al estilo sirena, causó sensación. Fueron muchas las personas que la felicitaron por la elección. Sin embargo, parte de las fans de la asturiana se quedaron con un dato: está demasiado delgada.

"No eres tú, no es tu esencia", le decían sobre el vestido. Hay quien consideraba que el color era "horrible" y no le favorecía. Nunca llueve a gusto de todos. Sin embargo, el tema polémico está en el físico de Paula, que se analiza al milímetro. "¿Qué has hecho para estar tan delgada?" es la pregunta que se quedaba en el aire. Muchas de las seguidoras de la actriz salieron en su defensa respondiendo que su cuerpo era el resultado de mucho ejercicio y esfuerzo y que estaba estupenda.