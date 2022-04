Sagas de padres e hijos que cocinan juntos

La familia que cocina unida, ¿permanece unida? Eso parece, teniendo en cuenta los muchos ejemplos que encontramos en restaurantes de toda España: no son pocos los padres e hijos bien avenidos que comparten responsabilidades en los fogones. Entre ellos está Can Bosch (Cambrils, Tarragona), un restaurante que puede presumir de tener una de las estrellas Michelin más longevas de todo el país: desde 1984. “En los restaurantes en los que conviven padres e hijos pasa algo único: los conocimientos de los fundamentos de la cocina clásica se transmiten de manera natural, no se pierden”, reflexiona al respecto Arnau Bosch, segunda generación de este negocio familiar.

En Can Bosch ofrecen una propuesta gastronómica basada en el producto y la temporada. “Como estamos al lado del mar, me gusta decir que con Arnau entró una brisa fresca al restaurante”, explica Joan Bosch, padre y origen del proyecto. Este es uno de los establecimientos en los que el relevo se ha producido de manera satisfactoria, aunque el cambio generacional haya provocado “momentos duros y de tensión en alguna que otra ocasión”, afirman ambos. “De mi padre he aprendido muchas cosas que, además, he mamado en casa desde pequeño. Una muy importante es que hay que conocer muy bien a tus proveedores. También trabajar sabiendo que hay que hacer lo que hay que hacer, que no hay plan B, que es esencial que todo salga bien. También la honestidad y el sentido común y entender cómo gestionar un restaurante y un equipo: siempre he dicho que mi padre ha sabido hacer que la gente a su alrededor brillara”, comenta Arnau. Para Joan, dejar el restaurante en manos de su hijo Arnau significa “tranquilidad y alegría” al comprobar que el proyecto tiene futuro y recorrido por delante. Otra saga familiar de fuste es la que conforman los Morán, Pedro y Marcos, en el icónico Casa Gerardo (Prendes, Asturias), también reconocidos por la guía Michelin con una estrella. “El día que Marcos me dijo que se metía en el restaurante fue el más feliz de mi vida”, asegura rápidamente Pedro, que a su vez continuó con la labor de sus padres y abuelos al frente de este templo de la cocina asturiana, abierto ya hace 140 años. “Tengo suerte de tener a mi padre cerca, es como un consigliere, pero gratis”, bromea Marcos. En el día a día de Casa Gerardo, Pedro sigue estando muy presente: “Me gusta acercarme por la mañana a la pescadería a echar un ojo al producto y luego pasarme por el restaurante a dejarme ver y saludar. Le viene bien a Casa Gerardo y me viene bien a mí, porque así me mantengo activo”. La abuela Geles Si algo tienen claro padre e hijo es que, aunque hay recetas que han evolucionado en el tiempo –como su celebérrima fabada, que se desgrasó a finales de los 80 y comenzó a hacerse con faba fresca en los 2000–, la receta del arroz con leche sigue siendo la de la abuela Geles. “La que servimos en el restaurante es calcada a la que hace mi abuela”, explica Marcos, que añade que se sigue removiendo a mano: “En esto hemos ido incluso hacia atrás, porque mi abuelo inventó una máquina con el motor de una Zodiac y un aspa para remover el arroz con leche, pero, hace unos cuantos años, con el cambio de cocina, perdimos ese invento y no tuvimos huevos a replicarlo. Así que nos toca removerlo a mano otra vez”, sostiene entre risas Marcos. Pedro admira de su hijo “el paladar y la memoria gustativa”, mientras que Marcos valora el legado recibido de una casa especial en la que “el cocinero está al servicio del producto y no al revés, como ocurre en otros restaurantes”. “Como decía Santiago Bernabéu, la institución está por encima de las personas. Aquí ocurre exactamente esto”. Otra de esas sagas que son historia de nuestra gastronomía es la de los Arguiñano. En el hotel y restaurante de Zarauz (Guipúzcoa) han hecho marca e invitan a disfrutar “con la gran hospitalidad y el buen humor característico de la familia Arguiñano”, según aparece reflejado en su página web. Sin duda, dos de los rostros más mediáticos son los de Karlos y su hijo Joseba, que acompaña a su padre en sus aventuras televisivas desde hace ya algún tiempo y que ahora publica libro, “Cocina con Joseba Arguiñano” (Planeta). “En casa llevamos muchos años cocinando y siempre lo hemos hecho en familia. Así que casi no tenemos ni que hablar… todo fluye”, explica Joseba. De su padre ha aprendido que “hay que atreverse con todo y que si tienes ganas de hacer algo, al final lo consigues”. Para Karlos, Joseba es la demostración de que “se pueden hacer las cosas de otra manera, pero igual de bien”. Sobre el eterno cliché de si el aprendiz ha superado al maestro, Karlos comenta que “en repostería y panadería, sin duda”. “Me encanta ver lo que es capaz de hacer y disfruto un montón comiéndomelo. Además, es mucho más guapo que yo”. Padre e hijo a diario en la carretera: esa es la vida de Chencho y Miguel Ángel Alonso, que regentan La Bodeguita del Arte, un restaurante con doble sede en Bargas, un pueblo de Toledo, y en Madrid, frente al Retiro. “Llevamos trabajando juntos unos cinco años. Yo había estudiado Químicas y estaba trabajando en un laboratorio, pero, cuando abrimos en Madrid, me puse al lado de mi padre para ayudarle”, comenta Miguel Ángel. Chencho se ocupa de la elaboración previa de los platos y Miguel Ángel se dedica a la gestión de los locales, con una salvedad: “El cocido que servimos lo preparamos siempre en Bargas, así que cuando lo ponemos en el menú de Madrid, yo soy el que lo traigo de allí”.