Chanel Terrero sigue dejando muy buenas sensaciones en su gira de promoción previa al Festival de Eurovisión. La representante de España en Turín 2022 fue una de las estrellas del concierto Primavera Pop, organizado por Los 40. El WiZink Center de Madrid reunió este viernes a una veintena de artistas en directo: desde Nicky Jam y Ana Mena hasta Lola Índigo y Justin Quiles. Chanel realizó una actuación impecable de “Slo Mo”, el tema que llevará a Eurovisión y que está entre los favoritos en las apuestas. Con la novedad de que hizo un llamativo cambio de vestuario. Acompañada por su cuerpo de baile, formado por Exo Narcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin y Ria Pérez, la cantante lució el traje con el que Marilia Monzón actuó en la gala de Eurovisión de “OT 2018”.

Esta actuación de la “Beyoncé española” se produce casi una semana después entrar en la lista de Los 40. Su canción “Slo Mo” se coló en el puesto 30. “Muchísimas gracias a todo el mundo que ha hecho que esto sea posible. Es que es muy guay. Estoy muy contenta”, expresó. La ganadora (polémica) del Benidorm Fest no para de cosechar éxitos: el videoclip de “Slo Mo” y sus actuaciones suman más de 12,45 millones de visualizaciones en los canales oficiales de Chanel, RTVE Música y Eurovisión Song Contest. A esto hay que sumarle los 7,4 millones de escuchas que tiene el tema en Spotify. Londres y Ámsterdam serán sus próximas paradas de su gira promocional antes de Eurovisión, el próximo 14 de mayo.

Mientras, al otro lado del charco, en el Garden Arena de Las Vegas, tuvo lugar esta madrugada (a las 2.00 hora española) la gala de los premios “Grammy”, el mayor evento planetario para artistas, productores y amantes de la música. Al cierre de esta edición no había empezado el evento, pero partía como favorito Jon Batiste (conocido por sus éxitos “Freedom” y “I need you”), con once nominaciones. También figuraban en los primeros puestos Justin Bieber, H.E.R. y Doja Cat, con 8, así como Billie Eilish y Olivia Rodrigo, con 7.