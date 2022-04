“Me cautiva que sigamos llenando pabellones porque los jóvenes se enganchan a nosotros”

Estaba prevista su parada en Gijón hace un par de fines de semana, pero el covid aplazó la cita. “Fito & Fitipaldis” acaba de lanzar una nueva gira, en este caso con su último trabajo, “Cada vez más cadáver”. Y mañana y el sábado, ambos días a las 22.00 horas –antes, a las 20.30 horas, estará “Morgan” de telonero– actuarán en el Palacio de los Deportes de La Guía de Gijón. Fito Cabrales, vocalista y guitarrista de la banda, desgrana los motivos por los que han vuelto a lanzarse a producir música tras siete años sin hacerlo y sus sensaciones de futuro.

–Se hizo esperar su concierto, pero no mucho. Ya estará por fin en Gijón.

–Empecé esta gira esquivando balas, pero lo importante es no perder los conciertos. La gira iba iniciarse, pero finalmente fue en Coruña, porque en Gijón no pude venir hace quince días, me cogió el covid y me tocó un poco la garganta. Pero estoy ya recuperado. Para mí lo más grave y jodido es decir que voy a ir a una ciudad y luego no poder hacerlo. En este caso ha sido un mal menor.

–Llevaba siete años sin sacar trabajo nuevo. ¿Le costó volver?

–¿Doy la respuesta más fácil? (sonríe). Pues claro que cuesta. No sé muy bien el motivo. Pero a mí siempre me ha costado mucho hacer discos. Aunque esté más lanzado, siempre tardo tres o cuatro años. Pero hay algo que siempre pensé. Una de las partes importantes de componer es parar, tenerlo muy claro. Con 20 años estábamos en la carretera y mientras íbamos de viaje escribía algo, porque no podía permitirme parar. En esos tiempos no duermes, compones y actúas lo máximo.

–¿Y ahora se lo toma con más calma?

–Lo que pasa es que ahora lo que intento pensar realmente es si merece la pena lo que estoy haciendo. Y al final merece la pena muy poco de lo que escribes y tocas. Hay que ser realistas. Hay gente por ahí con mucho talento, pero a la que no le hacen mucho caso.

–Le noto pesimista. ¿Se valora cada vez menos la buena música?

–Para nada. Lo que quiero decir es que entiendo así el trabajo, que requiere mucho esfuerzo. Te tienes que volver un friki y no pensar en nada más durante muchísimo tiempo para al final dar con algo que crees que tienes, y añadir esa desvergüenza para cantárselo a la gente.

–¿Qué le ha salido en este último trabajo, “Cada vez más cadáver”?

–Canciones de rock, blues, swing, rock and roll o rock urbano. Todo lo que llevamos haciendo “Fitipaldis”, pero con sonidos que nos representan hoy en día. El mayor tesoro que tengo es mi banda. Nos ha quedado un discazo.

–Ya lleva casi 25 años con “Fito & Fitpaldis” y más de tres décadas desde su primer trabajo con “Platero y tú”. ¿Qué rescataría de esos comienzos?

–La juventud te da un “power”, no solo en la música, sino por esa capacidad de trabajo e ilusión que tienes con 18 o 20 años. Con esos años eres un gilipollas, pero es eres muy feliz. A base de convertirme en menos gilipollas te conviertes en más pesimista. Pero esa sensación de estar descubriendo un mundo increíble como el rock es única y la echo de menos. Cuando empiezas y te juntas en los bares, es un circuito super chulo. Piensas 24 horas en canciones, porque no tienes otra vida. Y eso es maravilloso.

–¿Volvería atrás?

–En el fondo no me cambio por alguien de 20 años. Tengo un hijo de 24 y le veo igual que yo con eso años; es el tiempo de levantarse a las tantas por la mañana y tener solo la preocupación de la música, de la guitarra y el bajo.

–Viene a Gijón, con doble concierto, en un recinto tan amplio como el Palacio de los Deportes. ¿Cuál es el secreto para tener tanto gancho en estos tiempos? O es simplemente que cumple con ese tópico de grandeza de los de Bilbao…

–(Risas). No se sabe nunca el motivo por el que te va bien una gira o disco. O que sigas teniendo fans después de tantos años. Pero lo que más me cautiva a estas alturas, porque no sé el por qué, es que hacemos giras grandes y llenamos pabellones porque la gente joven se engancha a nosotros. El rock and roll es lo que necesita. La gente de mi edad ya no se mueve tanto para conciertos. Pero a los jóvenes les gusta. Y ahí es donde se mide el verdadero estado de salud de las bandas.

–¿Qué tres canciones de toda su carrera le obligan siempre a tocar?

–Me lo pone muy complicado. Pero siempre tocaremos “Soldadito marinero”, esa está clara. Y luego hay otras que gustan mucho, pero diré dos, “Por la boca vive el pez” o “Me equivocaría otra vez”.