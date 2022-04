Gloria Camila se ha mostrado muy crítica por las últimas polémicas en las que se han visto envueltas personas de su entorno. La colaboradora opinó en 'Ya son las ocho' sobre el enfrentamiento entre Ana María Aldón y Conchi, hermana Ortega Cano, y rechazó que estas discusiones se hagan en público.

El pasado fin de semana la tertuliana de 'Viva la vida' protagonizó una tensa bronca con su cuñada en el espacio presentado por Emma García que dejó claro que existían claras diferencias entre ellas desde hacía tiempo.

Las imágenes de la discusión se recapitularon en 'Ya son las ocho', donde se preguntó a Gloria Camila por su punto de vista: "Me río por no llorar, siempre estamos dando la nota y sembrando polémica". "Al igual que digo que Ana María debería hablar las cosas privadas en familia, esto es lo mismo, no hace ningún bien a mi padre", comentó muy crítica con sus familiares.

La joven fue muy tajante con lo que pensaba de estas discusiones en directo: "No comparto esta llamada ni este rifirrafe porque somos personas maduras. Se debe hablar principalmente dentro de casa antes de hacer las cosas públicas", resaltó sin entrar en detalle.