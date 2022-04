ÚLTIMAS HORAS Consigue aquí tu suscripción al contenido premium de LA NUEVA ESPAÑA por poco más de 2 euros

Johnny Depp: "No he golpeado a una mujer en mi vida" El actor acusa a su exesposa de difamación por un artículo que se publicó en el diario 'The Washington Post', después de su divorcio, en el que aseguraba haber sufrido "abuso doméstico"