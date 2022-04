Iñaki Urdangarín y la Infanta Cristina han estado juntos, pero no revueltos, en Barcelona junto a sus hijos. Pablo tenía un partido importante de balonmano y la familia fue a arroparle. Hay fotos del matrimonio que ya no lo es en “Hola”, que detalla que estuvieron en el mismo hotel, pero en público apenas se miraron a la cara. Y que hicieron planes por separado en ocasiones. De todas formas, la revista apuesta en portada por otra foto, también relacionada con los Borbones, pero con otro enfoque: las nuevas generaciones. Y lleva una foto de las tres primas: Irene Urdangarín, en la reunión con sus padres; la Princesa Leonor, en su reciente visita a Madrid; y Victoria de Marichalar, en uno de sus actos de moda. Reaparece Patricia Cerezo, ex de Ramón García, para contar su vida de soltera. “Hola” homenajea a todas las madres con tres: Elena Tablada, Alejandra Martos y Clara Alonso, que posan con sus hijos. No podía faltar en portada una boda, que para eso es temporada: la de Borja Corsini, hermano de Belén, casada con Carlos Fitz-James Stuart, Condes de Osorno.