Elsa Pataky está de vuelta. Después de un tiempo sin saber de la actriz, felizmente establecida en las Antípodas, esta vuelve a la portada de “Hola” para contar lo contenta que está con su familia, lo bien que le va y enseñar la última colección de sandalias de una firma de moda. Lo que David Bisbal unió el tiempo lo mantiene junto. Sus dos ex más conocidas, Chenoa y Elena Tablada, antaño enemigas (no hay que olvidar que la segunda fue el motivo de de abandono de la primera, con la famosa escena del chándal y las lágrimas incluidas), se cruzaron en una fiesta y se hicieron súper amigas. Posan juntas en “Hola”, donde dan los detalles de “su comentado encuentro”. En Mónaco no toda la vida de princesa es igual: Carlota, Charlene y Beatrice van a distintas velocidades, tal y como se recoge en un reportaje. Duelo de barrigas en la fiesta del cine: Elena Furiase y Gara Arias coincidieron en la gala y dejaron claro que están a punto de caramelo para ver la cara a sus bebés. Al otro lado de charco hubo que irse esta vez para una boda, la de Ramón Hermosilla (hijo de Silvia Gómez-Cuétara, pareja del asturmexicano millonario Juan Antonio Pérez Simón, con casa en Llanes), y Karla Covarrubias. Hubo mucha representación española, entre ella, la dueña de Inditex, Marta Ortega, y su marido Carlos Torretta.