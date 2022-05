La primavera está a poco más de un mes de dar paso al verano y la relajación que traen el sol y las buenas temperaturas ya se nota en el cuerpo. Y en el quiosco rosa. Ahí está Paloma Rocasolano, madre de la Reina Letizia, dándose besos con su novio, ambos sentados en el banco de un parque. La portada de “Lecturas” lleva una foto que no necesita ninguna explicación. El amor está en el aire. “La madre de Letizia, apasionada”, titulan en la revista dispuestos a sacar los colores a la siempre discreta Rocasolano. El resto de la portada es para Chabelita Pantoja, que rompe por enésima vez con su hermano Kiko Rivera y “no piensa perdonarle nunca”. Almudena Cid se ha ido a curar las heridas de amor (se acaba de divorciar de Christian Gálvez) a Ibiza, donde empieza nueva vida. Buen lugar ha elegido la exgimnasta, que pasea feliz a orillas del mar con un bikini negro y gafas. Reseña para William Levy, uno de estos personajes televisivos que aprovecha su momento de gloria: cuenta sus secretos y enseña sus fotos.

Victoria Federica está que se sale. “Hola” le dedica la portada con motivo de su visita a la Feria de Sevilla donde posó de traje de faralaes y vestida de amazona, foto esta que encabeza el reportaje sobre el “efecto Victoria”. La hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar ha entrado con buen pie en el mundo “influencer” y parece que está dispuesta a aprovechar el filón hasta que pueda. De qué ha pasado con su novio Jorge Bárcenas, con el que dicen que ha roto, se habla en las páginas interiores. Por la feria también se pudo ver a Rosario Fitz-James, futura Duquesa de Alba (y tan futura, pues su abuelo ostenta el título que todavía deberá pasar a su padre Fernando), que vestida de sevillana paseó con su madre Sofía Palazuelo. El resto va de parejas: la modelo Marta Lozano y su novio, que posan antes de su boda; Tamara Falcó, que se ha dado un beso apasionado con Íñigo Onieva; y Blake Lively, que dejó boquiabierto a su marido Ryan Reinolds con su traje en la gala del MET.

Casoplón el que estrenan Ana Soria y Enrique Ponce. Da la exclusiva “Semana”, con foto incluida de la casa y la pareja. La revista se ocupa de la inesperada muerte de José Luis, un ganador de “Supervivientes” muy popular entre los fans del programa. Charly y Yeimi, Carlos Torres y María José Vargas, pareja de actores famosa por el culebrón “La reina del flow”, posan juntos por primera vez.

En “Diez Minutos” se van de boda, la de Gustavo y María Lapiedra, que se casaron con su hija pequeña de testigo. Fue una ceremonia de lo más animada, con baile incluido en el altar de los novios. No falta referencia a Eurovisión y a Chanel, la representante española, favorita y encantada de ello: “La presión me da energía”. Sara Carbonero ha sido pillada en una salida nocturna junto al último chico que dicen que es su novio: Nacho Taboada. Hay foto de ambos, en la misma posición, en el mismo lugar, con la misma luz que indica que es la misma hora... Pero cada uno por separado. La imagen de ambos juntos no ha podido ser.